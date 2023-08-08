Великобритания расширила против Беларуси санкции: какие компании попали в список?

Опубликовано: 08.08.2023 16:42 , Обновлено: 08.08.2023

Во вторник, 8 августа, стало известно, что Казначейство Великобритании расширило санкционные списки белорусских и российских компаний.

Под новые санкции попали шесть белорусских компаний: холдинг БелОМО, 2566-й завод по ремонту радиоэлектронного вооружения (Борисов), ОАО “Пеленг”, Гомельский радиозавод, компания “Кидма Тек” и Оршанский авиаремонтный завод, сообщил «Спутник».

В отношении этих предприятий ввели замораживание активов.

Британские власти призвали готовиться к распаду России

Напомним, 8 июня 2023 года Британия уже усиляла санкции против Беларуси. Так, были запрещены поставки золота, цемента, дерева и каучука из Беларуси. А из Великобритании в Беларусь запретили поставлять оборудование, товары, технологии и материалы, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия:

Запрет на ввоз цемента и дерева, блокировка СМИ. Британия объявила о новых санкциях против Беларуси

Реакция белорусских властей

В Беларуси пока не комментировали санкции Великобритании. Однако ранее Александр Лукашенко называл их серьезной угрозой. «Слушайте, не прошло. Явно не прошло. Да, непросто. Да, сложно, трудно. Но не прошло. Надо тоже это понимать», — признался он на встрече с представителями стран ОДКБ в июне.

«Мы же видим с россиянами, как визитеры-американцы поехали, начиная от Армении и заканчивая Таджикистаном, и начинают на вас давить, чтобы вы не сотрудничали с нами. Мы это видим», — говорил он тогда.

Ранее Телеграф писал, что 3 августа совет ЕС расширил санкции против Беларуси. Причиной назвали “причастность Беларуси к вторжению РФ в Украину”.

В заявлении говорится, что новые меры должны обеспечить более тесное согласование санкций ЕС в отношении РФ и Беларуси и «призваны обеспечить невозможность обхода российских санкций через Беларусь»:

ЕС ввел против Беларуси новые санкции. Что запретили поставлять в страну?

Зеленский ввел новые санкции против белорусских компаний