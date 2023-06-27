Британские власти призвали готовиться к распаду России

Опубликовано: 27.06.2023 07:45 , Обновлено: 27.06.2023

Великобритания должна быть готова к эвакуации своих граждан из России в случае "возможного распада государства". Об этом заявила председатель парламентского комитета по иностранным делам, член Консервативной партии Великобритании Алисия Кернс. По её словам "риск краха России немалый".

В интервью BBC Radio 4 Алисия Кернс отметила, что “неудавшийся мятеж в России” - это предмет для “чрезвычайного беспокойства”, в том числе, для Великобритании.

“В конечном итоге это борьба между конкурирующими военными и силовыми структурами внутри России, а она, к сожалению, всегда заканчивается только кровавым исходом. Я думаю, что это только начало, но не конец»”, - заявила представительница британского парламента.

Причиной событий минувших выходных, по мнению Кернс, “насквозь прогнившая клептократия”, а “то, что может произойти дальше, может быть намного хуже”. В интервью другой радиостанции, LBC Radio, британский политик заявила, что если Владимиру Путину после всех событий удастся сохранить власть, Россию ждут “чистки, каких мы никогда раньше не видели”.

“Здесь нет хороших вариантов, и я думаю, что нам действительно следует беспокоиться”, — подчеркнула она.

Кернс также прокомментировала сообщения о том, что глава ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин “согласился принять амнистию в Беларуси”. По её словам, на этом “беспорядки определенно не закончились”.

“Никто не верит, что Пригожин уедет в Беларусь спокойно доживать свою жизнь”

“Никто не верит, что Пригожин уедет в Беларусь и спокойно будет доживать там свою жизнь”, — заявила Кернс в интервью изданию Daily Mail.

“Путин смертельно ранен, но я не думаю, что кто-то может сказать, что с Путиным покончено”, - добавила она, отметив при этом, что мятеж Пригожина “поставил под сомнение общую стабильность в стране”.

Она также подчеркнула, что в случае “краха руководства в Москве” приоритетом для мирового сообщества должно стать “обеспечение того, чтобы ядерные материалы, ядерные объекты не попали в опасные руки”.

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