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Зеленский ввел новые санкции против белорусских компаний

Зеленский ввел новые санкции против белорусских компаний
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 192 физических и 291 юридического лица. В список попали в том числе граждане Беларуси и белорусские компании.

Указ Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности о обороны (СНБО) Украины по новым персональным санкциям появился на сайте украинского президента 1 июля.

В основном ограничения коснулись граждан РФ и российских компаний. Однако в списке есть и 6 белорусских предприятий:

  • ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор»;
  • ОАО «Зенит-БелОМО»;
  • ОАО «Завод «Оптик»;
  • совместное белорусско-германское предприятие «Цейсс-БелОМО» ООО (общество с ограниченной ответственностью).
  • ООО «КБ Беспилотные Вертолеты»;
  • РУП «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» Национальной академии наук Беларуси.

Кроме того, Украина ввела санкции против двух граждан Беларуси —Александра Мороза 1975 года рождения и Алексея Шкадаревича 1943 года рождения.

К слову, среди компаний, попавших под санкции СНБО, есть и грузинская авиакомпания Georgian Airways, которая возобновила рейсы в Россию.

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