Зеленский ввел новые санкции против белорусских компаний
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 192 физических и 291 юридического лица. В список попали в том числе граждане Беларуси и белорусские компании.
Указ Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности о обороны (СНБО) Украины по новым персональным санкциям появился на сайте украинского президента 1 июля.
В основном ограничения коснулись граждан РФ и российских компаний. Однако в списке есть и 6 белорусских предприятий:
- ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор»;
- ОАО «Зенит-БелОМО»;
- ОАО «Завод «Оптик»;
- совместное белорусско-германское предприятие «Цейсс-БелОМО» ООО (общество с ограниченной ответственностью).
- ООО «КБ Беспилотные Вертолеты»;
- РУП «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» Национальной академии наук Беларуси.
Кроме того, Украина ввела санкции против двух граждан Беларуси —Александра Мороза 1975 года рождения и Алексея Шкадаревича 1943 года рождения.
К слову, среди компаний, попавших под санкции СНБО, есть и грузинская авиакомпания Georgian Airways, которая возобновила рейсы в Россию.
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