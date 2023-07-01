Зеленский ввел новые санкции против белорусских компаний

Опубликовано: 01.07.2023 12:45 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 192 физических и 291 юридического лица. В список попали в том числе граждане Беларуси и белорусские компании.

Указ Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности о обороны (СНБО) Украины по новым персональным санкциям появился на сайте украинского президента 1 июля.

В основном ограничения коснулись граждан РФ и российских компаний. Однако в списке есть и 6 белорусских предприятий:

ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор»;

ОАО «Зенит-БелОМО»;

ОАО «Завод «Оптик»;

совместное белорусско-германское предприятие «Цейсс-БелОМО» ООО (общество с ограниченной ответственностью).

ООО «КБ Беспилотные Вертолеты»;

РУП «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» Национальной академии наук Беларуси.

Кроме того, Украина ввела санкции против двух граждан Беларуси —Александра Мороза 1975 года рождения и Алексея Шкадаревича 1943 года рождения.

К слову, среди компаний, попавших под санкции СНБО, есть и грузинская авиакомпания Georgian Airways, которая возобновила рейсы в Россию.

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