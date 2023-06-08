Запрет на ввоз цемента и дерева, блокировка СМИ. Британия объявила о новых санкциях против Беларуси

Опубликовано: 08.06.2023 15:37 , Обновлено: 08.06.2023

В четверг, 8 июня, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил об ужесточении санкций в отношении Беларуси. В новом пакете санкций фигурируют запреты на импорт золота, цемента, дерева и каучука из Беларуси, а также введение дополнительных "ограничений доступа Беларуси к финансовым рынкам Великобритании."

Сам документ, ужесточающий санкции, пока не обнародован, однако глава британского МИД рассказал, что, в числе прочего, новые санкции будут нацелены на”блокирование экспорта в Беларусь из Великобритании банкнот и оборудования”, а также “товаров, технологий и материалов, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия”, сообщило агентство Reuters.

Введение дополнительных санкций Джеймс Клеверли аргументировал необходимостью “усилить экономическое давление” на официальный Минск, который, по мнению британских властей “активно способствует” России в войне с Украиной и “игнорирует территориальную целостность Украины”.

Говоря о причинах введения дополнительных санкций, Клеверли назвал желание Лондона “предотвратить распространение пропаганды в Великобритании”. Для этого, по словам британского министра, ограничения будут введены против ряда белорусских медиа-компаний, их страниц в социальных сетях. Как ожидается, британские интернет-провайдеры ограничат доступ к сайтам белорусских медиа-организаций, оказавшихся под санкциями.

Кроме того, по данным агентства Reuters, правительство Великобритании также “предпримет шаги для пресечения деятельности тех, кто обходит санкции” - в том числе, ограничив им источники финансирования, наложив дополнительные санкции на “доступ Беларуси к финансовым рынкам Великобритании”.

«Абсурд полный» — В ФПБ оценили подготовку МОТ санкций против властей Беларуси

Напомним, дополнительные санкции против Беларуси на днях анонсировала Международная организация труда (МОТ): делегация Евросоюза поддержала проект резолюции, в котором предусматриваются «меры воздействия на Беларусь с целью принуждения её к выполнению ряда международных норм».