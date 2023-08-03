ЕС ввел против Беларуси новые санкции. Что запретили поставлять в страну?

Опубликовано: 03.08.2023 17:05 , Обновлено: 04.07.2024

Совет Европейского союза 3 августа расширил санкции против Беларуси. Причиной назвали "причастность Беларуси к вторжению РФ в Украину".

В заявлении говорится, что новые меры должны обеспечить более тесное согласование санкций ЕС в отношении РФ и Беларуси и “призваны обеспечить невозможность обхода российских санкций через Беларусь”.

По новым правилам, в Беларусь запретили экспортировать ряд товаров и технологий, способствующих военно-техническому развитию страны. Также совет ЕС ввел дополнительный запрет на экспорт оружия и боеприпасов, товаров и технологий, предназначенных для использования в авиационной и космической промышленности.

World Athletics продлила запрет для белорусов на участие в соревнованиях

В ЕС отметили, что новые санкции приняли в ускоренном режиме с учетом срочности, связанной с борьбой с обходом санкций в отношении некоторых товаров и технологий.

«Санкции ЕС против России доказали свою эффективность. Они ограничивают возможности РФ вести войну против Украины, в том числе производить новое и ремонтировать имеющееся оружие, а также препятствуют транспортировке материалов», — сказано в заявлении.

ЕС расширил санкции против Беларуси. Польша продавила с помощью Африки?

Также подчеркивается, что ЕС «будет продолжать поддерживать Украину и ее народ вместе со своими международными партнерами, в том числе посредством дополнительной политической, финансовой, военной и гуманитарной поддержки столько, сколько потребуется».

Реакция белорусской стороны

В Беларуси пока не комментировали новые санкции. Но ранее Александр Лукашенко назвал их серьезной угрозой. «Слушайте, не прошло. Явно не прошло. Да, непросто. Да, сложно, трудно. Но не прошло. Надо тоже это понимать», — признался он на встрече с представителями стран ОДКБ в июне.

«Мы же видим с россиянами, как визитеры-американцы поехали, начиная от Армении и заканчивая Таджикистаном, и начинают на вас давить, чтобы вы не сотрудничали с нами. Мы это видим», — заявил он тогда.

Напомним, ранее Телеграф писал, что новые санкции против белорусских компаний ввел Зеленский:

Зеленский ввел новые санкции против белорусских компаний