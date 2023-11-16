В Сейме Литвы предложили закрыть еще несколько КПП на границе с Беларусью. Что ответили в МВД?

Опубликовано: 16.11.2023 07:45 , Обновлено: 16.11.2023

Председатель комитета Сейма Литвы по бюджету и финансам Миндаугас Линге выступил с предложением рассмотреть возможность закрытия еще нескольких контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью. Замминистра внутренних дел Литвы Виталиюс Дмитриевас, также принимавший участие в заседании комитете а в среду, 15 ноября, объяснил, готовы ли власти страны пойти на этот шаг.

Предложение о закрытии ещё нескольких КПП на литовско-белорусской границе председатель комитет преподнёс в качестве одной из мер по усилению борьбы с контрабандой.

“Предлагаем оценить возможность закрытия пограничных пунктов пропуска, через которые в Литву проникают большие потоки контрабанды, и принять решение о дополнительном финансировании закупки оборудования для тех пограничных пунктов пропуска, где контроль недостаточен”, - процитировало Линге литовское информационное агентство BNS.

Однако, в МВД Литвы, судя по заявлениям заместителя главы ведомства, необходимости в закрытии новых пунктов пропуска пока не видят. Дмитриевас констатировал, что несмотря на то, что число случаев выявления контрабанды на границе в этом году выросло, по сравнению с прошлым годом, объемы изъятых нелегальных товаров уменьшаются.

Этому, по словам замминистра, способствовала в том числе и установка забора на границе с Беларусью, которая затруднила работу контрабандистам.

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“Сегодня мы не видим критического уровня, который мог бы стать поводом для дополнительного закрытия того или иного пограничного пункта. Если бы мы фиксировали 20-30 случаев в день, то вопрос о закрытии пограничного пункта был бы решен”, - заявил замминистра.

По его словам, закрыть КПП могут по иным причинам – из-за “различных инцидентов”, усиления нелегальных миграционных потоков и т. п.

[info_b]В планах литовского МВД на 2024-2025 годы для усиления охраны границы от нелегальных мигрантов и контрабанды принять на службу ещё 400 сотрудников и закупить 70 дронов и 57 противодронов.[/info_b]

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Напомним, ранее глава Службы охраны государственной границы Литвы заявил, что для усиления охраны на границе с Беларусью туда дополнительно направят 450 новых сотрудников, а в МВД Литвы ранее также заявили о намерении протянуть колючую проволоку на болотистых участках границы с Беларусью.

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Кроме того, страна продолжает возводить дополнительную дорогу вдоль пограничного заграждения на литовско-белорусской границе. Предполагается, что это позволит более эффективно контролировать границу за счёт улучшения условий патрулирования.

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Отметим, что в Государственном пограничном комитете Беларуси усиление контроля на границе, которое неизбежно приводит к замедлению таможенного оформления и скапливанию очередей из грузовиков и легковых авто, называют “придумыванием новых ограничений”. В ГПК не раз обвиняли литовских пограничников и таможенников в “искусственном создании и сохранении напряженности на границе с Беларусью”.

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