Литва решила установить "физические барьеры" на болотах на границе с Беларусью

Опубликовано: 28.09.2023 09:15 , Обновлено: 28.09.2023

Литва намерена установить "физические барьеры" на болотистых участках территории, прилегающей к государственной границе с Беларусью и Россией. Такое решение было принято Министерством внутренних дел страны по итогам консультаций главы ведомства Агне Билотайте с руководством Министерства окружающей среды и Госслужбы охраняемых территорий.

В официальном пресс-релизе МВД необходимость дополнительных мер по охране границы Литвы с Беларусью и Россией объясняется защитой от нелегальных мигрантов и контрабандистов.

“Только в этом году в болотистых местностях на границе с Беларусью было предотвращено проникновение около 700 нелегальных мигрантов, выявлено 13 случаев контрабанды”, - заявили в ведомстве.

При этом Агне Билотайте пообещала, что новые “физические барьеры” на границе будут возводиться с “минимальным воздействием на природу”. Что именно будут из себя представлять эти “физические барьеры”, в ведомстве не уточнили.

[info_b]В настоящее время, по данным литовской стороны, какой-либо физический барьер отсутствует на протяжении 121,95 км литовско-белорусской границы. Из них порядка 57,7 км - это водные участки границы, ещё 64,4 км - болотистые участки, места, где граница пролегает по ручьям, а также отдельные участки суши. Последние их решили оснастить “физическими барьерами”, а вот для участков, где государственная граница проходит по озерам и рекам, от этих мер пока решили отказаться.[/info_b]

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Ранее в МВД Литвы заявляли о намерении протянуть колючую проволоку на болотистых участках границы с Беларусью. Кроме того, страна продолжает возводить дополнительную дорогу вдоль пограничного заграждения на литовско-белорусской границе. Предполагается, что это позволит более эффективно контролировать границу за счёт улучшения условий патрулирования.

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В свою очередь другая соседняя с Беларусью страна - Польша - решила пойти дальше и установить специальный электронный забор прямо на реке Буг, по которой пролегает часть белорусско-польской границы. Согласно планам польских властей, длина электронного заграждения составит 172 километра. Там намерены разместить порядка 4,5 тыс. камер, включая камеры ночного видения, а также тепловизоры и датчики движения.

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