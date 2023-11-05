Литва решила направить на границу Беларуси дополнительно 450 военных. Когда?

Опубликовано: 05.11.2023 15:14 , Обновлено: 05.11.2023

Служба охраны государственной границы Литвы планирует усилить охрану на границе с Беларусью. Для этого планируется направить туда дополнительно ещё 450 новых сотрудников. Такие планы озвучил глава ведомства Рустам Любаев в ходе заседания комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Литвы.

Расширение состава пограничников за счёт новых офицеров запланировано на 2024-2025 годы, сообщил портал BNS.

“Мы рассмотрели наши кадровые возможности и, видимо, за год сразу организовать обучение и заполнить вакансии будет сложно. В результате мы спрогнозировали, что это произойдет через два года. Начнем со следующего года, когда будет утвержден бюджет, и закончим в следующем году”, - заявил Любаев.

По его словам, в настоящее время в Службе охраны границы насчитывается 4,3 тыс. должностей, как военных офицеров, так и гражданских служащих, и дополнительный набор 450 офицеров будет “значительным”.

[info_b]Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT) — учреждение погранконтроля и береговой охраны при Министерстве внутренних дел страны, в обязанности которого входит контроль и поддержание безопасности литовских границ на суше, в Балтийском море и Куршском заливе. VSAT отвечает за безопасность примерно 1070 км внешней границы Европейского союза с Калининградской областью России и Беларуси. [/info_b]

Любаев также отметил, что на следующий год запланирован рекордный бюджет ведомства - 135 млн евро (в этом году он составлял всего 78,5 млн евро). По его словам, в настоящее время в ведомстве полным ходом идет внедрение военного стандарта и переоснащения пограничников по стандартам НАТО. В случае военных действий VSAT станет частью вооруженных сил.

Председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас в ходе заседания заявил, что литовской погранслужбе следует “больше ориентироваться на стандарты армии”.

“В случае сценария “серой зоны”, если бы требовалась внезапная реакция, вы были бы первым. Вы окажетесь на передовой в ответ на вторжение, подобное ХАМАСу”, - подчеркнул он, отметив, что Литве следует подумать, “как сделать рывок и нарастить еще больше мускулов”.

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