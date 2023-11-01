В ГПК ответили на предупреждение Литвы о замедлении очередей на границе с Беларусью
В Государственном пограничном комитете Беларуси (ГПК) 1 ноября назвали предупреждение литовских коллег "придумыванием новых ограничений". Те ранее предупредили, что в ноябре и без того длинные очереди вырастут.
В ГПК же обвинили литовских пограничников и таможенников в “искусственном создании и сохранении Литвой напряженности на границе с Беларусью”.
В Погранкомитете настаивают, что литовцы выполняют “норму пропуска не более чем на 30%” (откуда взялась норма и знают ли о ней литовцы, в ГПК не рассказали).
По статистике ГПК, весь октябрь очереди на КПП в сторону Литвы постоянно росли. “В течение двух последних недель среднесуточное количество грузового транспорта перед литовскими погранпереходами составляет 1500 единиц”, - сообщили белорусские пограничники.
А первого ноября по состоянию на 12:00 более 1400 фур скопилось на всех погранпереходах на границе Беларуси с Литвой.
Ранее Таможенный департамент Министерства финансов Литвы объявил, что с ноября могут увеличиться сроки таможенного оформления экспортных процедур (а следовательно – и вырасти очереди на границе). Это связано с усилением контроля за ввозом в Беларусь и соседнюю Россию санкционных товаров.
Литовские таможенники предупредили, что в ноябре очереди на границе с Беларусью станут двигаться медленнее. Почему?
Ранее в пограничной службе Литвы уже рассказывали, почему после введения санкций Запада в отношении Беларуси скорость прохождения автомобилями погранпереходов значительно замедлилась.
В Литве рассказали, почему на границе с Беларусью теперь километровые очереди. Когда рассосутся?