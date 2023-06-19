Литва начала строить вдоль границы с Беларусью специальную дорогу. Для чего?
В правительстве Литвы объявили, что с 19 июня стартовало строительство дороги вдоль границы с Беларусью. Она будет идти вдоль пограничного заграждения и предназначена для патрулирования. Предполагается, что это позволит более эффективно контролировать границу.
Ширина дороги будет до 3,5 метров. Пограничники смогут передвигаться по ней как пешком, так и на любой технике, сообщили в BNS.
Первый этап предполагает обустройство 100 километров дороги (сейчас там всего пять километров патрульных путей).
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На реализацию проекта выделили 10 млн евро. Если будет дополнительное финансирование, то работы хотят провести еще на участке в 253 км.
В Литве считают, что наличие патрульной дороги позволит эффективнее контролировать границу и оперативнее реагировать на ее нарушения и повреждения пограничного барьера.
[info_b]Общая протяженность границы Литвы и Беларуси 679 километров. На протяжении 530 км установлен забор, еще 360 км его дополняет проволочное заграждение (оставшаяся часть границы проходит по берегам рек и озер).[/info_b]
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что правительство Литвы решило возвести на границе с Беларусью ограждения из-за наплыва нелегальных мигрантов. Там обвинили в этом власти Беларуси и назвали «гибридной атакой».
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