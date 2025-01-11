В Польше начался закрытый суд над белорусским «шпионом»

Опубликовано: 11.01.2025 14:15 , Обновлено: 11.01.2025

В районном суде польского города Люблина 10 января начался судебный процесс по делу о шпионаже. Среди обвиняемых оказался 53-летний белорус, который в польской прессе фигурирует под именем Николай М. Посмотрели, в чём обвинили гражданина Беларуси.

Сам процесс решили проводить за закрытыми дверями: на первом заседании суд согласился с тем, что публичное освещение подробностей дела в СМИ может затронуть интересы государства. Тем не менее, польская радиостанция RMF24 сообщила об обстоятельствах задержания белоруса и некоторых деталях судебного процесса.

Во-первых, известно, что речь идёт о событиях, произошедших в период с 2018 года по 24 февраля 2023 года. Как указано в обвинительном заключении, которое было передано в суд в ноябре 2024 года, Николай М. “осуществлял деятельность, направленную на разведку района военного аэропорта в Бяла-Подляске” (расположен примерно в 45 км от границы с Беларусью).

По версии прокурора, мужчина собирал там информацию о действиях военной авиации, о железнодорожной инфраструктуре и передвижении военной техники в этом районе. Мужчину также обвинили в сборе информации об объектах и ​​транспортных средствах, находящихся в распоряжении Агентства внутренней безопасности, расположенных и используемых в Бяла-Подляске. Таким образом, по версии следствия, задержанный “помогал спецслужбам Республики Беларусь в деятельности, направленной против Польши”.

Польша заявила об аресте белорусского шпиона

Сам задержанный, как заявила пресс-секретарь областной прокуратуры Люблина, прокурор Беата Сык-Янковск, ещё на этапе следствия признал себя виновным. За шпионаж в пользу иностранного государства в Польше, согласно последним изменениям в Уголовном кодексе, можно отправиться в тюрьму на срок от 5 до 10 лет.

Свою шпионскую деятельность, по версии следствия, белорус осуществлял при содействии 59-летнего местного жителя, гражданина Польши, который в СМИ фигурирует под именем Бернард Ш. Прокуратура обвинила его в “оказании ему помощи, предвидя возможность совершения белорусом преступления шпионажа в пользу Республики Беларусь”.

Сообщается, что мужчина признал себя виновным в том, что организовал пребывание белоруса в Польше и предоставил ему квартиру. Под арест мужчину до суда не помещали, лишь запретив ему выезжать из страны и конфисковав с этой целью его паспорт.

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Саму информацию о судебном процессе за шпионаж в пользу Беларуси в Польше официальный Минск не комментировал. Однако, в декабре прошлого года глава следственного управления Комитета госбезопасности Беларуси Константин Бычек, комментируя слухи о подготовке обмена осуждёнными между Минском и некоторыми странами ЕС, категорично заявил, что Беларусь не планирует менять граждан западных стран, осужденных в Беларуси за шпионаж, на белорусских граждан.

КГБ отказался обменивать «западных шпионов» на граждан Беларуси

Кроме того, МИД Беларуси 11 декабря вызвал временного поверенного в делах Польши Кшиштофа Ожанну из-за, как утверждают во внешнеполитическом ведомстве, “попытки вербовки представителями польских спецслужб белорусского дипломата в Кишиневе”.

МИД вызвал польского дипломата из-за «попытки вербовки» белорусского диппредставителя