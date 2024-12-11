КГБ отказался обменивать «западных шпионов» на граждан Беларуси

Опубликовано: 11.12.2024 10:07 , Обновлено: 11.12.2024

Беларусь не планирует менять граждан западных стран, осужденных в Беларуси за шпионаж, на белорусских граждан. Об этом заявил глава следственного управления Комитета госбезопасности Беларуси Константин Бычек.

Таким образом представитель КГБ прокомментировал слухи о подготовке обмена осуждёнными между Минском и некоторыми странами ЕС.

Бычек подтвердил, что в белорусских тюрьмах, действительно, есть иностранцы, осуждённые за сотрудничество с западными разведслужбами. В частности, речь идёт о гражданах Польши и ряда стран Балтии. По словам представителя КГБ, их западные коллеги “регулярно предлагают обменять этих людей”, однако в качестве “обменного фонда” предлагают, по словам Бычека, “грабителей, насильников, наркоманов, мошенников и прочих”.

При этом он заявил, что в тех странах, которые выступают с предложением обмена, нет заключённых граждан Беларуси, которые бы “сотрудничали с КГБ и были за это осуждены другими государствами”.

“В связи с этим официальная позиция комитета: мы никого не меняем”, - процитировало представителя КГБ госагентство Sputnik.

Ранее Telegraf.news рассказывал о том, что в начале ноября стало известно о том, что прокуратура Польши обвинила 53-летнего белоруса и 59-летнего поляка, которых задержали в марте 2023 года, в шпионаже. Польские спецслужбы утверждают, что уроженец нашей страны занимался разведкой на территории города Бяла-Подляска, после чего докладывал обо всём белорусским спецслужбам. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В Беларуси обвинение напрямую не комментировали.

До 10 лет тюрьмы. Прокуратура Польши обвинила белоруса в шпионаже. Что известно?

Кроме того, сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) арестовали гражданина Беларуси, подозреваемого в попытке поджога здания в Гданьске. По мнению правоохранителей, он принадлежал к диверсионной группе, которая “работала на иностранные государства”. Всё случилось 6 ноября, но об этом стало известно только спустя неделю.

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