МИД вызвал польского дипломата из-за "попытки вербовки" белорусского диппредставителя

Опубликовано: 11.12.2024 21:10 , Обновлено: 11.12.2024

МИД Беларуси 11 декабря вызвал временного поверенного в делах Польши Кшиштофа Ожанну из-за, как утверждают во внешнеполитическом ведомстве, "попытки вербовки представителями польских спецслужб белорусского дипломата в Кишиневе".

По этому поводу руководителю польской дипмиссии заявили “решительный протест” и передали соответствующую ноту. “Белорусская сторона указала на недопустимость провокационных действий спецслужб Польши, грубо нарушающих международное право и наносящих серьезный ущерб двусторонним отношениям”, - [link href=“https://mfa.gov.by/press/news_mfa/dfe9c4ea32565044.html” target=“_blank” rel=“noopener”] заявили [/link] в белорусском МИД.

Фото: агентство БелТА

Также там потребовали от польской стороны предпринять “все необходимые меры”, чтобы такие ситуации не произошли в будущем. Кроме того, как передали в МИД, дипломата предупредили о том, что “белорусская сторона оставляет за собой право принять меры реагирования, которые посчитает нужными” (что за меры, не уточнили).

Фото: госагентство БелТА

“Я передам то, о чем мы сегодня говорили, в Варшаву”, - сказал Кшиштоф Ожанна, процитировало его госагентство БелТА.

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Что случилось?

Накануне в эфире гостелеканала “Беларусь 1” заявили, что польские спецслужбы пытались завербовать белорусского дипломата в Молдове, но не вышло. Как утверждают на телеканале, вербовкой хотел заняться некий Мартин Грабович, которого назвали официальным представителем Агентства разведки Польши в Украине, [link href=“https://belta.by/society/view/predlagali-100-tys-evro-neudavshajasja-popytka-polskih-spetssluzhb-zaverbovat-belorusskogo-diplomata-v-681881-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] БелТА.

В эфире “Беларусь 1” рассказали такую историю: этот Грабович якобы предложил белорусскому дипломату (имя не называется) встретиться в одном из ресторанов Кишинева. Затем действие будто бы перешло в гостиницу: поляк хотел дать белорусскому диппредставителю некий подарок. Там, продолжили на гостелеканале, Грабович достал из сумки купюры на сумму 100 тыс. евро.

Затем, как утверждает источник, пришел Павел Новак, который якобы назвался представителем Агентства разведки Польши. И этих “вербовщиков” белорусский дипломат снял на камеру мобильника, заявили на “Беларусь 1”.

Польская сторона эту информацию не комментировала.

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