Польские спецслужбы задержали белоруску за «шпионаж в пользу КГБ»

Опубликовано: 09.01.2024 12:48 , Обновлено: 09.01.2024

На сайте правительства Польши появилось сообщение, что сотрудники спецслужб задержали в Варшаве белоруску – ее обвинили в шпионской деятельности. За что именно?

Информация появилась 9 января этого года, но датой задержания указано 20 декабря 2023-го.

«Результаты расследования свидетельствуют о том, что женщина вела шпионскую деятельность в пользу белорусской спецслужбы – Комитета государственной безопасности Республики Беларусь. Она предоставляла информацию о членах белорусской диаспоры, проживающих на территории Республики Польша, и организациях белорусов и поляков белорусской национальности», – сказано в сообщении.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности провели обыски, заслушали свидетелей и изъяли носители информации в нескольких польских городах, сообщил портал.

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Женщину заключили под стражу на три месяца. Ей предъявили обвинение в деятельности в пользу иностранной разведки против Республики Польша.

[info_b]По статье 130 §1 Уголовного кодекса Польши «Тот, кто принимает участие в деятельности иностранной разведывательной службы или действует от ее имени против Республики Польша, наказывается лишением свободы на срок не менее пяти лет».[/info_b]

Ранее Телеграф рассказывал, что шведский суд оправдал подданного королевства российского происхождения Сергея Скворцова по делу о шпионаже в пользу России.

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