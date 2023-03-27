Польша заявила об аресте белорусского шпиона

Опубликовано: 27.03.2023 19:19 , Обновлено: 27.03.2023

Служба военной контрразведки Польши сообщила, что в марте на территории страны был арестован подозреваемый в работе на белорусские спецслужбы. Белорусские власти не комментировали данное сообщение.

В польских спецслужбах утверждают, что мужчину задержали 1 марта “на основании информации военной контрразведки”. Ему уже предъявили обвинение в шпионаже в пользу белорусской разведки. “Собранные материалы свидетельствуют о том, что подозреваемый проводил разведку объектов, важных для безопасности Республики Польша, в том числе связанных с Вооруженными силами Польши”, - сообщили в спецслужбах Польши. Какое гражданство у задержанного, в Варшаве не рассказали.

Известно, что Окружной суд Люблина приговорил мужчину к мере пресечения в виде предварительного заключения сроком на три месяца.

В Польше уверяют, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году польские службы уже задержали 20 человек, подозреваемых в “сотрудничестве с российской или белорусской разведкой”.

Ранее Телеграф сообщил, что пресс-секретарь окружной прокуратуры Гданьска Гражина Вавринюк сообщила 27 марта о задержании мужчины, подозреваемого в шпионской деятельности в пользу России. Гражданство иностранца там не уточнили.

В Польше задержали ещё одного иностранца-шпиона