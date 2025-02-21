В Польше ответили на предложение Минобороны Беларуси о совместных "военных инспекциях"

Опубликовано: 21.02.2025 08:37 , Обновлено: 21.02.2025

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ответил на предложение оборонного ведомства Беларуси организовать взаимные инспекции на территории двух стран на глубину 80 километров. По его словам, у Варшавы "нет оснований для доверия кому бы то ни было, кроме польской армии и силовых служб".

“Единственными институтами, которым следует доверять в вопросах безопасности восточной границы Польши, являются Пограничная служба, полиция и польская армия, которые ежедневно участвуют в действиях, направленных на охрану границы, — заявил накануне вечером Владислав Косиняк-Камыш.

Кроме того, глава ведомства высказался об опасениях властей Беларуси по поводу усиления военного присутствия Польши на границе двух стран в ходе операции “Безопасное Подлясье”. По его словам, которые передала Polska Agencja Prasowa, задачей армии является “укрепление потенциала сдерживания и при необходимости — оборона”.

“Мы не намерены развязывать какую-либо войну с кем бы то ни было. Но наша главная задача — сдерживать и защищать. <…> Чтобы никому никогда не было выгодно нападать на Польшу и страны НАТО. Это наша стратегия,” — заявил глава Минобороны Польши.

Напомним, накануне начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси генерал-майор Валерий Ревенко заявил, что “по сети связи ОБСЕ” военное ведомство сообщило странам-соседкам Беларуси о готовности посетить воинские части в Польше с “инспекциями на глубину 80 км”. Такое предложение Минобороны сделало, чтобы “найти консенсус для урегулирования всех острых вопросов” на границе.

«Своеобразный тест» — Минобороны Беларуси предложило Польше «взаимные инспекции на глубину 80 км»