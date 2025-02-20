"Своеобразный тест" - Минобороны Беларуси предложило Польше "взаимные инспекции на глубину 80 км"

Опубликовано: 20.02.2025 13:56 , Обновлено: 20.02.2025

Начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси генерал-майор Валерий Ревенко 20 февраля заявил, что "по сети связи ОБСЕ" военное ведомство сообщило странам-соседкам Беларуси о готовности посетить воинские части в Польше с "инспекциями на глубину 80 км". Такое предложение Минобороны сделало, чтобы "найти консенсус для урегулирования всех острых вопросов" на границе.

“Одно из последних практических действий: мы по сети связи ОБСЕ оповестили наших соседей о том, что готовы к проведению мероприятий в рамках региональных мер доверия и безопасности по Венскому документу 2011 года”, - [link href=“https://t.me/modmilby/45226” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждает [/link] Ревенко.

“Это обозначает, что мы готовы к процессам переговоров, готовы к процессам посещения воинских частей, то есть к информационному обмену и проведению взаимных инспекций как на территории Республики Беларусь, так и на территории Республики Польша на глубину 80 километров”, - пояснил он.

Белорусский генерал-майор считает, что так Польша сможет убедиться в том, что Беларусь “не накапливает силы и средства для каких-либо агрессивных действий”. “Польша может убедиться в том, что мы миролюбивы, готовы к диалогу и сотрудничеству”, - добавил Ревенко.

А белорусская сторона в свою очередь, продолжил он, сможет убедиться в том, что “на территории Республики Польша не накапливается потенциал, силы и средства для проведения агрессивных действий в отношении Союзного государства”.

“Мы знаем об операции «Безопасное Подлясье». Мы знаем, что формируются три дивизии, в том числе в указанном промежутке 80 километров от границы Республики Беларусь”, - утверждал начальник Департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны.

[info_b]В июле 2024 года Министерство национальной обороны Польши сообщило о начале новой операции под кодовым названием “Безопасное Подлясье”. Основной задачей польских военнослужащих тогда [link href=“https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/wojsko-polskie-rozpoczyna-operacje-bezpieczne-podlasie” target=“_blank” rel=“noopener”] обозначили [/link] “содействие поддержанию герметичности государственной границы”.[/info_b]

Он назвал это предложение “своеобразным тестом и показателем политики Республики Польша”. По словам Ревенко, если Польша согласится на “данные мероприятия”, то Беларусь увидит “миролюбивую политику”, которая “направлена на поиск компромиссов и установление добрососедства”.

“Если Республика Польша откажется или проигнорирует данное мероприятие, то у нас будет другое мнение о ее политике. И мы будем строить свою политику, в том числе военную, исходя из данных результатов”, - предупредил генерал-майор.

В Польше на официальном уровне предложение белорусского Минобороны пока не комментировали.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство обороны Польши 13 февраля отчиталось о завершении работ на первом участке укреплений, возводимых на границе с Беларусью и Россией в рамках масштабного проекта “Восточный щит”. Ведомство опубликовало фотографии, на которых наглядно показало, как будут выглядеть пограничные укрепления, на которые польские власти обещали потратить порядка $2,5 млрд.

Минобороны Польши отчиталось о возведении первого участка укреплений «Восточного щита»