В Минобороны рассказали, сколько тысяч белорусов вызовут в военкоматы осенью 2025 года

Опубликовано: 21.04.2025 08:07 , Обновлено: 21.04.2025

Министерство обороны сообщило о том, что во вторник, 22 апреля, молодых людей, призванных на срочную военную службу, начнут отправлять в назначенные соединения и воинские части. Одновременно с этим в ведомстве назвали количество тех, кого планируется вызвать на призывные комиссии будущей осенью.

По данным Минобороны, в первый день на укомплектование сил специальных операций, Минской военной комендатуры и 72-го гвардейского Объединенного учебного центра направят порядка 1 000 новобранцев.

Всего же по результатам весеннего призыва Вооруженные Силы, внутренние войска Министерства внутренних дел, органы пограничной службы и госбезопасности в апреле и мае должны направить порядка 10 тыс. призывников. Такое же количество новобранцев пополняло ряды белорусской армии и в три предыдущих года.

Торжественная церемония принятия Военной присяги у новобранцев в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил запланирована на 24 мая.

Увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, намечено на апрель – май 2025 года.

По окончании весенней призывной комиссии военкоматы начнут готовиться к осенней. Всего на призывные комиссии осенью 2025 года планируется вызвать около 43 тыс. молодых людей.

Ранее, как сообщил Telegraf.news, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Павел Муравейко 11 апреля рассказал о системе укрепленных районов, которую создают в стране. Он объяснил, для чего создаются подобные “узлы сопротивления”, а также рассказал, какие “ноу-хау” белорусские военные испытывают там.

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