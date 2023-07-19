На границе Беларуси и России отменили погранконтроль

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Опубликовано: 19.07.2023 15:43 , Обновлено: 19.07.2023

Временные пункты пропуска, которые в мае 2023 года развернули на белорусско-российской границе, 19 июля уже не работали.

Вечером 18 июля в тематических чатах стали появляться сообщения, что со стороны Беларуси пропали пограничные пункты. Участники паблика отмечали, что 17 июля они еще были.

О том, что пограничный контроль на границе Беларуси и РФ убран, подтвердили “Спутнику” в ГПК.

Антон Бычковский, представитель Госпогранкомитета Беларуси, подтвердил, что “мониторинговые мероприятия на белорусско-российской границе, которые проводились с мая текущего года, прекращены”.

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Напомним, с 5 мая 2023 года Беларусь вернула проверки и паспортный контроль на въездах из РФ. В ГПК тогда поясняли, что это временная мера и связана с процессом ратификации соглашения о взаимном признании виз с РФ. В пропускном пункте нужно было предъявить паспорт: россияне могли показать как внутренний паспорт, так и заграничный, а белорусам для поездок в РФ нужен был паспорт старого или нового образца.

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