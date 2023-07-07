В Литве возобновили внутренний погранконтроль. Что нужно помнить белорусам?

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Опубликовано: 07.07.2023 10:36 , Обновлено: 04.07.2024

Правительство Литвы с 7 июля на неделю возобновило внутренний пограничный контроль. Два контрольно-пропускных пункта открылись на границе с Польшей, еще пять — на границе с Латвией. Также будут проверять пассажиров самолетов и кораблей.

По словам Рустама Любаева, главы Службы охраны госграницы, основное внимание направлено на контроль прибывающих людей и транспортных средств. «Сотрудники постараются проводить процедуры проверки как можно быстрее, чтобы избежать формирования очередей», — цитирует delfi.lt Любаева.

Кроме того, на границе установили определенные профили риска, и, опираясь на них, сотрудники и проводят проверки.

Литва усилила проверки белорусов на границе. Что будут смотреть?

У прибывающих в страну проверяют документы. Белорусы (как и прочие граждане третьих стран) должны предъявить паспорт и действующую визу.

Внутренний погранконтроль ввели из-за саммита НАТО, запланированный на 11 и 12 июля в Вильнюсе. На мероприятии ожидается участие 40-50 зарубежных делегаций, около двух тысяч представителей неправительственных организаций и СМИ. Владимир Зеленский тоже упомянул о своем возможном участии.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Литва перестала выдавать белорусам национальные визы:

Литва перестала выдавать белорусам национальные визы. Почему?