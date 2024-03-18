В Литве решили смоделировать аварию на БелАЭС

Опубликовано: 18.03.2024 12:04 , Обновлено: 18.03.2024

В понедельник, 18 марта, литовские власти решили провести масштабные учения по гражданской безопасности при участии Комиссии национальной безопасности, Национального центра кризисного управления, ряда министерств и госорганов, а также всех муниципалитетов страны и семи неправительственных организаций. Сценарием для учений выбрали ядерную аварию на Белорусской АЭС в Островце, недалеко от белорусско-литовской границы.

Целью учений литовские власти назвали “координацию действий субъектов системы кризисного управления и гражданской защиты в случае ядерной аварии на Островецкой АЭС”, а также в случае возможных нападений на объекты инфраструктуры или государственные учреждения, отработка порядка эвакуации жителей из мест проведения неотложных защитных мероприятий. Учения стартовали в 8:00 и продлятся до 17:00, сообщил литовский портал 15min.lt.

“Будет смоделировано, что на Белорусской АЭС произошла ядерная авария, об этом сообщит Госатомэнерго. Весь сценарий выстроен таким образом, что автоматизированные станции Центра радиационной защиты заметят увеличение мощности дозы гамма-излучения, и в этом случае заработает весь механизм – все учреждения страны предпримут все необходимые меры для защиты жителей, их эвакуации или обеспечения их безопасности”, - рассказал о сценарии нынешних учений директор пожарной охраны и спасательной службы Литвы Саулюс Грейчюс.

По его словам, в учениях задействуют пять пунктов сбора эвакуированных, а также запустят систему общественного оповещения и информирования - звуковые сирены и сообщения на мобильные телефоны.

“Ложная информация”

Литовские власти не раз критиковали Беларусь за якобы “нежелание” решать вопросы обеспечения ядерной безопасности на АЭС в Островце. Прошлой весной Госинспекция по безопасности атомной энергии Литвы (VATESI) даже требовала остановить БелАЭС, ссылаясь на некую информацию о “загрязнении контура охлаждения реактора 2-го энергоблока органическими веществами, загрязнении второго контура циркуляции 1-го энергоблока радионуклидами, недостатках фиксации корпуса реактора, выявленных дефектах и незавершенных работах”.

В Министерстве энергетики Беларуси эти данные назвали “ложными”. А для того, чтобы убедиться, что с радиационным фоном все в норме, предложили посмотреть данные онлайн-мониторинга радиационного фона в районе БелАЭС.

«На карте четко видно, что радиационная обстановка остается в норме, превышений нет, что свидетельствует о безопасной и надежной работе БелАЭС», — заявили в Минэнерго.

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“Фейк и попытка дискредитировать БелАЭС”

О некой “внештатной ситуации” в прошлом году также писало информагентство Bloomberg, однако заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк назвал эту информацию фейком и “попыткой дискредитировать БелАЭС”.

В таком же ключе в Министерстве высказались о появившихся в интернете сводных таблицах работ на БелАЭС, которые некоторые аналитики расценили как “подтверждение многочисленных дефектов” на станции. В Минэнерго представленные данные назвали “обычным рабочим процессом”.

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В декабре прошлого года министр окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас объяснил, почему Литва в активно протестует против БелАЭС “в международном масштабе”. По его словам, это связано с тем, что когда Беларусь строила АЭС в Островце “совершенно у них под носом”, Вильнюс “должным образом не проинформировали, не согласовали выбор места”.

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