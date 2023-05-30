"Информация является ложной" - В Минэнерго ответили "литовским ресурсам" о выбросе радиации на БелАЭС

Опубликовано: 30.05.2023 14:12 , Обновлено: 30.05.2023

В министерстве энергетики Беларуси 30 мая решили ответить на информацию неуказанных "литовских ресурсов" о том, что на БелАЭС якобы были "выбросы радионуклидов". Там заявили, что радиационный фон рядом с АЭС под Островцом в норме.

Что говорят в Беларуси

В Миноэнерго заявили, что появившаяся на литовских ресурсах информация является о выбросе радионуклидов «является ложной».

А для того, чтобы убедиться, что с радиационным фоном все в норме, предложили посмотреть данные онлайн-мониторинга радиационного фона в районе БелАЭС.

«На карте четко видно, что радиационная обстановка остается в норме, превышений нет, что свидетельствует о безопасной и надежной работе БелАЭС», — заявили в Минэнерго.

В ведомстве также подчеркнули, что станция «функционирует в штатном режиме», первый энергоблок «работает на номинальной мощности», на втором «продолжаются работы по освоению мощности реактора в рамках этапных программ».

Ранее, 25 мая, Госинспекция по безопасности атомной энергии Литвы (VATESI) направила в МЧС Беларуси письмо с требованием остановить БелАЭС. В VATESI заявили, что большинство вопросов обеспечения ядерной безопасности на Белорусской АЭС в Островце «до сих пор не решены».

Также литовская сторона попросила «уточнить опубликованную в открытом доступе информацию о загрязнении контура охлаждения реактора 2-го энергоблока [БелАЭС] органическими веществами, загрязнении второго контура циркуляции 1-го энергоблока [БелАЭС] радионуклидами, недостатках фиксации корпуса реактора, выявленных дефектах и незавершенных работах». Из каких именно источников взята эта информация, в ведомстве не уточнили.

Литва снова потребовала остановить БелАЭС. Что случилось?