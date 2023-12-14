«Совершенно у нас под носом» – В Литве рассказали, почему «за» польскую АЭС и «против» белорусской

Опубликовано: 14.12.2023 16:20 , Обновлено: 14.12.2023

Министр окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас в четверг, 14 декабря, заявил, что не имеет возражений по поводу планируемого строительства в Польше атомной электростанции в 200 км от границы с Литвой. А по поводу белорусской АЭС высказался иначе.

По словам министра, Польша согласовала этот проект с соседними странами и теперь готова получать комментарии от учреждений и жителей соседних стран.

«Сейчас это было просто уведомление о том, что проект стартует, и специалисты начнут оценивать, правильное ли место выбрано. А когда Беларусь строила АЭС в Островце совершенно у нас под носом, нас должным образом не проинформировали, не согласовали выбор места. Поэтому мы протестовали в международном масштабе», – сказал Гентвилас.

[info_b]В июне 2023 года Министерство климата и окружающей среды Польши разрешило строительство первой в стране атомной электростанции. По планам, начало строительства – в 2026 году, пуск первого блока – в 2033-м.

В правительстве сообщили, что строить будут американские компании Westinghouse и Bechtel вместе с польскими субподрядчиками. Всего в долгосрочных планах Польши – строительство четырех атомных электростанций.

Сегодня электроэнергию в Польше производят на тепловых, ветровых, солнечных и гидроэлектростанциях. В сентябре 2020 года польское правительство и шахтерские профсоюзы пришли к согласию полностью отказаться от угля к 2049 году.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что в министерстве энергетики Беларуси ответили на информацию неуказанных “литовских ресурсов” о том, что на БелАЭС якобы были “выбросы радионуклидов”. Там заявили, что радиационный фон рядом с АЭС под Островцом в норме.

«Информация является ложной» — В Минэнерго ответили «литовским ресурсам» о выбросе радиации на БелАЭС

Еще мы сообщали о том, по заявлению Министерства энергетики Беларуси, появившиеся в интернете сводные таблицы работ на БелАЭС не являются подтверждением многочисленных дефектов. В ведомстве сказали, что это плановые повседневные мероприятия.

В Минэнерго отвергли обвинения в массовых дефектах на БелАЭС. О чем речь?