В Минэнерго назвали фейком сообщение Bloomberg о «загадочной» неисправности на БелАЭС

Опубликовано: 19.12.2023 16:32 , Обновлено: 19.12.2023

Заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк назвал фейком сообщение информагентства Bloomberg о том, что на БелАЭС была внештатная ситуация в прошлом году. И добавил, что «попытки дискредитировать БелАЭС были с самого начала реализации этого проекта».

Михадюк заявил, что «Беларусь всегда шла навстречу международным организациям при создании станции».

«За период возведения атомной станции мы были всегда открыты для всех международных организаций, в том числе и миссий МАГАТЭ. Ответили на все вопросы, которые поступали к нам. Когда принималось решение о сооружении станции, белорусская сторона прекрасно понимала, что такое неправильное обращение с атомом», – сказал Михадюк.

Он добавил, что если на какой-то стадии можно было повысить уровень надежности, это делалось:

«Это вызывало некоторые дополнительные проверки оборудования, дополнительные где-то мелкие проектные решения… Здесь ничего нет удивительного», – пояснил Михадюк.

Михадюк заявил, что оппоненты «выхватывают отдельные моменты» и пытаются представить все как катастрофу. Он обратил внимание, что, если бы проект АЭС был плохим, то по такому же проекту вряд ли бы другие страны заказывали себе станции.

Он добавил, что штат на станции укомплектован:

«Что касается оперативного персонала, то вместо пяти-шести смен, которые закрывают график, есть восемь смен».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что назвать нештатной ситуацию нельзя: «Речь идет о пусконаладочных работах, которые являются итоговым этапом сооружения энергоблока атомных станций».

Bloomberg заявило о “загадочной” неисправности на БелАЭС

18 декабря информагентство Bloomberg сообщило, что якобы получило доступ к «внутренним документам «Росатома», в которых говорилось о проблеме на реакторе БелАЭС. По утверждению агентства, российские инженеры «обнаружили загадочную и чрезвычайно редкую проблему», которая заключалась в том, что смола просачивалась в первичный контур реактора, угрожая повредить «критически важные компоненты».

Bloomberg написало, что 25 февраля 2022 года «Росатом» временно отключил энергоблок на БелАЭС с уже загруженным свежим топливом, отложив его запуск. Никаких доказательств, кроме отсылки на внутренние документы «Росатома», агентство не привело.

Ранее Телеграф сообщил, что первый энергоблок Белорусской атомной станции (БелАЭС) включили в сеть после планово-предупредительного ремонта. Об этом 16 декабря сообщили в Министерстве энергетики.

Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после 2 месяцев планового ремонта