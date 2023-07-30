В Минэнерго отвергли обвинения в массовых дефектах на БелАЭС. О чем речь?

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Опубликовано: 30.07.2023 19:19 , Обновлено: 30.07.2023

В министерстве энергетики Беларуси 30 июля заявили, что появившиеся в Интернете сводные таблицы работ на БелАЭС не являются подтверждением многочисленных дефектов. В ведомстве утверждают, что это плановые повседневные мероприятия.

В Минэнерго заявили, что публикация таких таблиц была “попыткой выставить проект по возведению атомной станции в негативном ключе”.

“За многочисленными цифрами кроется обычный рабочий процесс – в таблицах представлены недельно-суточные задания для подрядных организаций, которые задействованы в проекте. Делается это для детального мониторинга сроков и качества выполнения работ. Проект масштабный, требующий повышенного внимания к каждому этапу работ, к каждой мелочи”, - заявили в Минэнерго.

При этом в ведомстве уточнили, что информация о ненадлежащем выполнении работ в таблицах “касается не основных, а сопутствующих работ, которые не влияют на ключевые функции, конструкции и системы станции”. В ведомстве утверждают, что таким образом контролируется “устранение замечаний”, которые “есть на любой стройке”, и в Минэнерго их дефектами в данном случае не считают.

“Таблицы обновляются каждый день. Соответственно, работа над заданиями ведется постоянно. Большинство из представленных в них пунктов давно выполнены и уже неактуальны”, - заявили в Минэнерго.

Ранее в Сети появились изображения таблиц, в которых были зафиксированы более 16 тыс работ и замечаний по ним за 2021-2023 годы. Авторы публикаций утверждали, что это реальные таблицы, которые ведут специалисты БелАЭС.

Претензии Литвы

Минэнерго не впервые приходится отвергать обвинения в ненадежности и даже опасности БелАЭС. Так, в министерстве энергетики Беларуси 30 мая ответили на информацию неуказанных “литовских ресурсов” о том, что на БелАЭС якобы были “выбросы радионуклидов”. Там заявили, что радиационный фон рядом с АЭС под Островцом в норме.

Все дело в том, что 25 мая Госинспекция по безопасности атомной энергии Литвы (VATESI) направила в МЧС Беларуси письмо с требованием остановить БелАЭС. В VATESI заявили, что большинство вопросов обеспечения ядерной безопасности на Белорусской АЭС в Островце «до сих пор не решены».

Также в Литве потребовали разъяснить появившуюся в Сети информацию о “загрязнении контура охлаждения реактора 2-го энергоблока [БелАЭС] органическими веществами, загрязнении второго контура циркуляции 1-го энергоблока [БелАЭС] радионуклидами, недостатках фиксации корпуса реактора, выявленных дефектах и незавершенных работах». Из каких именно источников была взята эта информация, в литовском ведомстве не уточнили.

«Информация является ложной» — В Минэнерго ответили «литовским ресурсам» о выбросе радиации на БелАЭС

Позднее Гитанас Науседа, президент Литвы, 20 июня заявил, что лично добился того, чтобы страны ЕС признали работу Белорусской АЭС “проблемой всего Европейского союза”.

Президент Литвы потребовал признать БелАЭС «проблемой» всего ЕС

А чуть ранее к заверениям в надёжности БелАЭС подключился министр МВД Беларуси. Иван Кубраков 25 мая прибыл в Островец, недалеко от которого находится Белорусская атомная станция (БелАЭС). Там он обратился к белорусам с заверениями.

«Не волнуйтесь» — Глава МВД обратился к белорусам по поводу БелАЭС