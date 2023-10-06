В Литве рассказали, почему на границе с Беларусью теперь километровые очереди. Когда рассосутся?

Опубликовано: 06.10.2023 21:06 , Обновлено: 07.10.2023

В Государственном пограничном комитете Беларуси (ГПК) сообщили, что около 900 фур ожидают въезда в Литву. А с другой стороны границы литовские СМИ сообщили о километровых очередях в Беларусь. Когда все может наладиться?

В ГПК утверждают, что более 400 грузовиков скопилось перед литовским погранпереходом Мядининкай (Каменный Лог с белорусской стороны). При этом в белорусском Погранкомитете утверждают, что литовские коллеги за сутки оформили около 37% авто от нормы, не уточнив откуда взялась норма и почему ее должны выполнять литовцы.

“В латвийском пункте пропуска Патерниеки (Григоровщина) сопредельные контрольные службы выполнили норму по пропуску на 52%”, - обвинили белорусы латвийских пограничников.

Километровые очереди скопились и из Литвы в Беларусь

Литовское телевидение LRT, в свою очередь, сообщило о “длинной очереди из грузовых автомобилей”, которая растянулась “на несколько километров от пропускного пункта Лаворишкес на литовско-белорусской границе” (Котловка с белорусской стороны).

При этом, в очереди очень много машин на российских номерах (Кадиниградская область и Смоленск). «Сейчас у нас транзитная виза, за сутки нужно проскочить (Литву). Хорошо, что сейчас можно позвонить. Всё равно не успеем, смотрите какая очередь стоит. Но если опаздываем, то ничего страшного», – пожаловался водитель Гаагик, армянин, работающий в Калининградской логистической компании.

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Водители, застрявшие в очередях на границе, по данным LRT, не склонны обвинять пограничников только одной страны.

«На границе стоим и по двое, и по трое суток. Ну, сейчас вроде очередь небольшая, сутки примерно уже стоим», – заявил другой водитель Александр.

«То ли белорусы не работают, то ли литовцы, поэтому так стоим. Кто знает? Мы ведь здесь стоим, ничего не видим», - заявил Гаагик.

“Это нормально”

А вот представительница Вильнюсской территориальной таможни, начальница смены дорожного поста Лаворишкес Аушра Трапикайте заявила, что очередь из грузовиков нельзя назвать большой.

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«На белорусской стороне сейчас 50 грузовых машин. Так это небольшая очередь. У нас больше 100 машин со стороны Беларуси даже не бывает. Здесь вот [рядом пропускные пункты] Мядининкай, Шальчининкай, там побольше очереди. Со стороны Литвы у нас тоже около 70 машин, это нормально», – “успокоила” Трапикайте.

Почему появились очереди?

Литовские пограничники рассказали, почему в последнее время очереди стали больше, а досмотр дольше. И дело не только в закрытых пунктах пропуска (ранее власти Литвы приняли решение закрыть КПП «Лоша-Шумскас» и «Видзы-Твярячус»).

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«Конечно, когда ввели санкции наша работа осложнилась, потому что, когда приезжает груз, мы должны убедиться, что товар, который ввозится в Литву, Евросоюз, к нему применяются или не применяются санкции. Мы должны досконально проверить все коды ввозимого товара и убедиться в этом. Если оказывается, что товар – санкционный, тогда принимаются меры. Груз, конечно, не впускается на территорию Литвы и ЕС, он возвращается назад в Беларусь, но надо это возвращение ещё оформить, заполнить документы и развернуть автомобиль», - рассказала начальница литовского пункта пропуска.

Впрочем, Аушра Трапикайте рассказала, что часто “санкционку” загружают в Европе и пытаются провезти в Беларусь.

“Я не могу вам сказать, почему во внутренней таможне они оформляются, хотя по коду товара не должны были бы выпуститься на экспорт. Получается, что вся нагрузка на посту. Мы должны всё досконально проверить, убедиться и вернуть или выпустить [товар]», – пожаловалась сотрудница литовской таможни.

Она же призналась, что после закрытия двух КПП на границе с Беларусью на ее участке контрабанды больше не стало. Почему, она не смогла ответить, рассказав, однако, что на закрытых пунктах не было рентгена. В Лаворишкес же такое устройство есть и используют его часто. Может, зная об этом контрабандисты не решаются ехать через этот КПП.

Что касается вопроса, когда же очереди на границе исчезнут, то пока будут действовать санкции, ожидать быстрого пересечения границы с Литвой ожидать не стоит. А сроки отмены ограничений ЕС, введенных против Беларуси, пока даже не просматриваются.

Ранее Телеграф сообщил, что сотрудники таможни на КПП “Лаворишкес” (с белорусской стороны — КПП “Котловка”) рассказали, почему литовцы стали в разы реже ездить за продуктами в Беларусь, а также за чем на шоппинг катаются в Вильнюс белорусы.

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