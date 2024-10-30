КГБ предупредил белорусов об "усиленном контроле" и ограничении движения у границы с Литвой и БелАЭС
Комитет госбезопасности Беларуси предупредил о задействовании военной и специальной техники в Островецком районе Гродненской области, а также об "усиленном контроле" и ограничении дорожного движения в некоторых местах.
Дело в том, что 30 октября в Островецком районе (на территории которого находится Белорусская атомная электростанция, недалеко от границы с Литвой) должны пройти “учения по проверке готовности государственных органов к взаимодействию и реагированию на акты терроризма”. Об этом сообщило госагентство БелТА со ссылкой на КГБ.
В них задействуют подразделения:
- Комитета государственной безопасности;
- Министерства внутренних дел (МВД);
- Министерства обороны;
- Следственного комитета (СК);
- Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС);
- других государственных органов.
Согласно сценарию учений, планируют задействовать военную и спецтехнику, а также усилить контроль и ограничить дорожное движение “в зоне проведения проверочных мероприятий”. Где именно, в комитете не уточнили.
Ранее Telegraf.news писал, что командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Вадим Денисенко рассказал, зачем на границу с Украиной направили силы спецопераций и почему численность военнослужащих, прикрывающих южные участки белорусской границы, “то увеличивается, то уменьшается”.
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