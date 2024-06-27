Страны Балтии призвали ЕС построить линию обороны вдоль границ с Беларусью

Опубликовано: 27.06.2024 08:40 , Обновлено: 27.06.2024

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Евросоюз построить линию обороны вдоль границы блока с Беларусью и Россией, чтобы защитить ЕС от военных угроз и других потенциально опасных действий со стороны Москвы. Также лидеры четырёх стран заявили, что проекту из 27 государств с населением 450 миллионов человек потребуется финансовая поддержка.

«Строительство системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Беларусью и Россией решит острую и срочную необходимость обезопасить ЕС от военных и гибридных угроз», — говорится в заявлении высшего руководства Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Ожидается, что предложение обсудят на саммите ЕС, который начнётся уже сегодня, 27 июня, в Брюсселе.

Под гибридными угрозами подразумевается сочетание военных и невоенных, а также скрытых и открытых средств, включая дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и переправку мигрантов через границу. Некоторые европейские дипломаты оценили стоимость строительства такой оборонительной линии вдоль 700-километровой границы с Беларусью и Россией примерно в 2,5 миллиарда евро, сообщило международное информагентство Reuters.

Ранее власти Беларуси объявили, что также строят укрепрайоны на случай войны со странами, которые находятся на западе от наших границ. Так, министр обороны Виктор Хренин рассказал, что в Республике построили «укрепрайон». По его словам, такие нужны для ведения боёв самостоятельно, вне зависимости от основных сил армии.

«Это первые основы и шаги, которые будут заложены в план обороны государства», – пообещал Хренин, уточнив, что «ни кусочка» не собирается отдавать потенциальным завоевателям. Также он пообещал, что армия Беларуси не будет «агрессором», «как бы ни пытались наши западные соседи спекулировать на этом». «Мы готовимся защищаться, оборонять свою землю», — подытожил министр.

Ранее Telegraf.news писал, что бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что стране следует заминировать границы с Беларусью и Россией. По его словам, это необходимо, несмотря на то, что «угрозы полномасштабной войны в Европе сейчас нет».

«Опасное место» — Польский генерал призвал заминировать границу с Беларусью