Латвия начала военные учения с проверкой ПВО на границе с Беларусью

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Опубликовано: 01.11.2024 16:17 , Обновлено: 01.11.2024

Не успели завершиться одни военные учения в Латвии, как Национальные вооруженные силы (НВС) страны объявили о начале новых. Новые учения, целью которых станет проверка системы противовоздушной обороны (ПВО) начались в регионе Латгалии, граничащей с Беларусью и Россией.

Как сообщила пресс-служба Объединенного штаба НВС, военные учения с проверкой ПВО в Латгалии пройдут с 1 по 4 ноября . В ходе учений латвийские военные планируют на практике отработать принципы выявления и уничтожения “низколетящих, малогабаритных объектов”, а также отладить процесс принятия решений и обмена информацией между ведомствами - Государственной пограничной службой, полицией, пожарно-спасательной службой и другими госслужбами.

Ранее Telegraf.news сообщал, что для этих учений латвийские военные заранее развернули в регионе мобильные боевые группы ВВС, вооруженные обзорными радарами и ракетами ПВО ближнего радиуса действия.

Минобороны Латвии направило мобильные группы зенитчиков и развернуло ПВО на границе с Беларусью

В связи с начавшимися учениями жителей приграничных районов призвали “быть бдительными” и “немедленно сообщать о любых подозрительных объектах или действиях на границе Латвии” - для обеспечения национальной безопасности и “своевременного реагирования на возможные угрозы”.

Между тем, глава латвийского оборонного ведомства Андрис Спрудс показал на своей страничке в соцсети Х кадры с предыдущих военных учений: с 28 по 30 октября на латвийских полигонах проводились танковые учения НАТО Iron Spear 2024, которые стали уже традиционными.