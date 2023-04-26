Украина попросила Францию помочь в организации спецопераций в Беларуси - Le Monde

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Опубликовано: 26.04.2023 08:30 , Обновлено: 04.07.2024

Франция отказала Украине в доступе к своей цифровой карте Беларуси, которая позволила бы украинским самолетам или беспилотникам летать незамеченными, сообщила французская газета Le Monde.

По сообщению французской газеты, украинские власти обратились к Парижу с просьбой получить цифровую карту территории Беларуси, которая является важным инструментом, позволяющим истребителям или беспилотникам выполнять боевые миссии на малых высотах.

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Цифровые карты, называемые DTED (Digital Terrain Elevation Data), подробно описывают рельеф, но также показывают препятствия, например линии электропередач, и особенно военную технику. «Они включают в себя все тактические данные, необходимые для операций на очень малой высоте, ночью или в условиях плохой видимости», — сообщил французской газете военный источник.

Свой отказ Париж мотивировал тем, что его поддержка Украины не меняется, пока это касается защиты территории этой страны, но не в случае участия в операциях с участием другой страны. По словам французского военного источника, Украина, скорее всего, уже обратилась с этой просьбой к другим странам-союзникам.

Пока неизвестно, получила ли Украина помощь от других стран НАТО. Также неясно, планировали ли ВСУ на самом деле боевые операции на территории Беларуси или разведывательные.

Ранее Телеграф сообщил, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил 21 апреля, что возможные удары Украины по территории России являются “совершенно нормальными”. Он сделал оговорку, что они не должны нести угрозы гражданскому населению.

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В свою очередь, Служба безопасности Украины (СБУ) спустя несколько часов после заявлений МИД РФ о планах Киева отправить в Беларусь «головорезов» для свержения властей опубликовала, как утверждает, «перехват». В нем идет речь о якобы планировании провокаций российскими военными на границе Беларуси.

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А Александр Лукашенко 27 февраля созвал совещание с силовиками в узком составе. Он приказал пограничникам, КГБ, милиции и военным следить за ситуацией на границе.

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