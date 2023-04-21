Глава Минобороны Германии назвал "совершенно нормальными" удары Украины по территории России

🎤 Мнение

Опубликовано: 21.04.2023 12:59 , Обновлено: 21.04.2023

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил 21 апреля, что возможные удары Украины по территории России являются "совершенно нормальными". Он сделал оговорку, что они не должны нести угрозы гражданскому населению.

“Совершенно нормально, если подвергшийся нападению человек передвигается на вражескую территорию, например, блокирует пути снабжения”, - заявил немецкий министр в эфире ZDF. По его словам, рсосиянам придется “мириться с этим”.

“Пока ни города, ни гражданские лица, ни гражданские районы не подвергаются нападениям, вам придется смириться с этим”, - заявил он.

Ранее Телеграф сообщил, что президент России Владимир Путин назвал поставки Западом оружия Украине пересечением “красной и даже бордовой линии”. Но не сказал, как готов ответить на такие действия союзников Украины.

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