Лукашенко приказал силовикам следить за «мельчайшей агрессивностью» на границе

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Опубликовано: 27.02.2023 15:22 , Обновлено: 27.02.2023

Александр Лукашенко 27 февраля созвал совещание с силовиками в узком составе. Он приказал пограничникам, КГБшникам, милиции и военным следить за ситуацией на границе.

Лукашенко пригласил в кабинет госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича, министра внутренних дел Ивана Кубракова, министра обороны Виктора Хренина, председателя КГБ Ивана Тертеля и главу Госпогранкомитета Анатолия Лаппо.

Он потребовал от силовиков «дисциплины и выполнения обязанностей, «особенно на границе». При этом подчеркнул, что это касается не только ГПК, но и МВД, КГБ, а также военных.

«Мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования», — приказал Лукашенко, передает госагентство БелТА.

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Он добавил, что «они используют любые случаи для того, чтобы всколыхнуть ситуацию в Беларуси». При этом не уточнил, кто такие «они».

Отметим, что этот разговор произошел накануне трехдневной поездки Лукашенко в Китай. С 28 февраля по 2 марта он планирует встретится с главой КНР Си Цзиньпином для переговоров, другими должностными лицами, а также «подписать большой пакет документов».