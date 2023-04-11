В Беларуси спецназ стал досматривать машины на границе. Что проверяют?

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Опубликовано: 11.04.2023 12:17 , Обновлено: 11.04.2023

В Министерстве обороны 11 апреля показали, как военные сил специальных операций проверяют автомобили на белоруской границе.

Как сообщили в ведомстве, они «выполняют задачи по усилению участков границы, на контрольно-пропускном пункте». Известно, что это происходит в Гомельском районе.

По словам одного из военных, он «выполняет функцию пропускного режима». А именно досматривает транспортные средства, людей в них, а также проверяет документы.

В целом есть три группы:

группа конкретно досмотра, которая проверяет машину, водителей и пассажиров;

группа управления, которая решает, пропускать ТС или нет;

группа прикрытия, которая прикрывает фланги и подходы к КПП.

«Внимание обращаем на любые мелочи – на то, что находится внутри багажника, внутри салона, проверяем все карманы лиц, находящихся внутри транспортного средства. Также мы проверяем, знает ли машина определенные сигналы пропуска, или нет, выполняет ли наши команды», — сообщил военный.