СБУ обвинила Россию в подготовке провокации на границе Беларуси, опубликовав «перехват»

Опубликовано: 30.03.2023 08:33 , Обновлено: 30.03.2023

Служба безопасности Украины (СБУ) спустя несколько часов после заявлений МИД РФ о планах Киева отправить в Беларусь «головорезов» для свержения властей опубликовала, как утверждает, «перехват». В нем идет речь о якобы планировании провокаций российскими военными на границе Беларуси.

В СБУ утверждают, что на аудиозаписи «военный РФ «гастролирует» вдоль украинской границы и рассказывает об этом своему знакомому».

«Мы в одном городе [в Беларуси, — прим спецслужбы]. Тут тоже мутки мутят… Ездят на провокации, на всякую [ерунду]. Короче, с этой стороны провоцируют [украинцев], чтобы они, типа, на Беларусь напали […] Ну, чтобы подключились, наверное. Нас тысяч полторы здесь приехало», — слышно от неизвестного мужчины.

Украинская спецслужба считает, что эта запись «свидетельствуют о том, что Россия пытается втянуть Беларусь непосредственно в войну против Украины».

[info_b]Власти Беларуси и России эту информацию не комментировали. [/info_b]

«Головорезы»

Напомним, накануне заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил в интервью RTVI, что Украина может отправить в Беларусь диверсантов для свержения Александра Лукашенко. По его словам, на границе Украины и Беларуси белорусские военные зафиксировали «явно недружественную военную активность».

Галузин также заявил, что белорусы, которые воюют на стороне Украины, ужесточили свою риторику.

«Лидеры и командиры этих головорезов-наемников открыто говорят, что в будущем планируют применить свой боевой опыт для силового свержения действующего белорусского руководства. В этой связи нельзя исключать возможной переброски в Республику подобных диверсионных групп», — сказал российский чиновник.

Украина может отправить в Беларусь «головорезов» для свержения властей — МИД России