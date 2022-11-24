Украина и Россия в ноябре провели тайные переговоры

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Опубликовано: 24.11.2022 13:20 , Обновлено: 04.07.2024

Киев и Москва провели прямые переговоры в середине ноября в ОАЭ. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, переговорщики от Украины и России встретились 17 ноября в Объединенных Арабских эмиратах (ОАЭ). При этом переговоры прошли без посредничества ООН.

Там, как пишет Reuters, Киев и Москва обсудили, как минимум, два вопроса — обмен военнопленными и возобновление транзита российского аммиака на экспорт через Украину.

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил агентству, что «освобождение наших военнопленных является частью переговоров об открытии экспорта российского аммиака». И добавил: «Конечно, мы ищем способы сделать это при любой возможности». Однако сказал, что ему неизвестно, состоялась ли встреча в ОАЭ.

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Как пишет Страна, есть некая странность такой повестки — ведь какое отношение пленные имеют к аммиаку? Однако подчеркивает, что, вероятно, в этом есть смысл. Все потому, что Украине выгодно обменять пленных по формуле «всех на всех», а России — возобновить экспорта аммиака.

О результатах диалога корреспондентам неизвестно.

Кроме того, журналисты Страны обратили внимание, что, не исключено, что переговоры ведут тайно и на других площадках.

Например, в последнее время появились сообщения о диалоге по созданию «демилитаризированной зоны» вокруг Запорожской АЭС. Но пока непонятно, что под этим имеется ввиду.

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Напомним, генерал Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, заявил вечером 14 ноября, что военные не смирятся ни с какими переговорам с Россией до полного освобождения территорий Украины.

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Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции 16 ноября, что получил через различных глав государств сигналы от России о возможности мирных переговоров. По его словам, это неподходящий формата.

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