Путин передал Зеленскому послание через президента Гвинеи-Бисау

Опубликовано: 26.10.2022 21:06 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл 26 октября в Украину через день после визита в Москву. В Киеве на совместной пресс-конференции он заявил, что Владимир Путин передал через него послание Владимиру Зеленскому.

Господин Эмбало заверил, что это послание «важное для продовольственной безопасности» и свидетельствует о готовности главы Кремля к переговорам с Киевом.

«Он мне сказал, что «я готов к переговорам с президентом Зеленским», - рассказал Умару Сисоку Эмбало.

Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность переговоров в ближайшее время.

«Чтобы в принципе говорить о каком-либо диалоге, нужно, чтобы одно государство уважало другое государство, его территориальную целостность, суверенитет и его границы. Я думаю, что именно с таких очень простых фундаментальных вещей начинается что угодно. Пока всего этого нет”, - заявил Владимир Зеленский.

По его мнению, желание российского президента говорить, всего-лишь уловка, чтобы повлиять на аудиторию внутри РФ и на те государства, которые ещё ведут дела с Россией.

Ранее Телеграф сообщил, что Владимир Путин всегда был готов к диалогу с Украиной, но теперь переговоры невозможны из-за украинского закона, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 21 октября.

Новость Телеграф

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором Киев официально отказался от переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский официально запретил переговоры с Путиным