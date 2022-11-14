Глава Генштаба ВСУ Залужный запретил любые переговоры с Россией

Опубликовано: 14.11.2022 23:22 , Обновлено: 14.11.2022

Генерал Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, заявил вечером 14 ноября, что военные не смирятся ни с какими переговорам с Россией до полного освобождения территорий Украины.

Такое политическое заявление глава Генштаба Украины сделал после разговора с американским коллегой - генералом Марком Милли. Валерий Залужный рассказал, что заверил главу объединенного комитета начальников штабов США, что украинские военные “будут бороться, пока хватит сил”.

Новость Телеграф

“Наша цель - освободить всю украинскую землю от российской оккупации. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений . Условие для переговоров одно - Россия должна оставить все захваченные территории”, - заявил Валерий Залужный.

Такие слова не характерны для военных. Обычно политические решения озвучивают представители гражданской власти (президент, премьер, министры). Возможно, это заранее оговоренное с Офисом Зеленского заявление. А может, “самодеятельность”, прославленного украинского генерала.

Залужный заговорил про Беларусь

По словам главы Генштаба Украины, ситуация на фронте сейчас “стабильная и контролируемая”. А на границе с Беларусью ВСУ строят “надежный щит для защиты Украины с севера” и отслеживают “действия противника”.

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Ранее Телеграф сообщил, что в МИД России 14 ноября заявили, что для начала переговоров с Украиной той следует отказаться от предварительных требований. В Киеве уже ответили. Заочный спор МИДов Украины и России можно даже воспринимать как предварительную сверку позиций перед возможными переговорами о мире. Такого давно не было.

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