Глава МАГАТЭ начал в Турции переговоры с РФ о судьбе ЗАЭС

Опубликовано: 23.11.2022 12:32 , Обновлено: 23.11.2022

Глава наблюдательного совета ООН по ядерной безопасности (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился с российской делегацией в Стамбуле в среду 23 ноября, чтобы обсудить безопасность на захваченной Россией Запорожской атомной электростанции в Украине.

Гендир МАГАТЭ провел переговоры с генеральным директором “Росатома” Алексеем Лихачевым по срочному созданию зоны ядерной безопасности вокругЗАЭС. О результатах переговоров пока не сообщается.

Запорожская АЭС, которую Россия захватила вскоре после своего вторжения, в выходные снова подверглась обстрелу, что привело к возобновлению призывов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) создать вокруг него защитную зону для предотвращения ядерной катастрофы, [link href=“https://www.theguardian.com/world/live/2022/nov/23/russia-ukraine-war-live-newborn-killed-in-russian-strike-on-hospital-says-zaporizhzhia-governor” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщает [/link] The Guardin.

Россия и Украина обвинили друг друга в обстрелах АЭС в последние месяцы, в результате которых были повреждены здания и выведены из строя линии электропередач, питающие станцию, которые имеют решающее значение для охлаждения топлива шести реакторов и предотвращения ядерного расплава.

Ранее Телеграф сообщил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после прибытия в Киев 6 октября заявил, что Запорожская АЭС согласно всем междунаролным нормам принадлежит Украине. По словам главы МАГАТЭ, ЗАЭС должна управляться ее законным оператором - украинским “Энергоатомом”.

МАГАТЭ: Запорожская АЭС принадлежит Украине — «Для нас очевидно»

А позднее в МАГАТЭ одобрили третью резолюцию против действий России на украинских ядерных объектах. В ней наблюдательный совет ООН по ядерной энергетике призвал Россию прекратить все действия на украинской Запорожской АЭС.

МАГАТЭ потребовало от России покинуть Запорожскую АЭС