Зеленский предложил России "публичные, а не кулуарные" переговоры

Опубликовано: 17.11.2022 09:23 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции 16 ноября, что получил через различных глав государств сигналы от России о возможности мирных переговоров. По его словам, это неподходящий формата.

Владимир Зеленский заявил, что любые мирные переговоры должны быть публичными, а не кулуарными. Для этого президент Украины и озвучил “формулу мира” из 10 пунктов на саммите G20.

“Да, я получал те или иные сигналы от лидеров государств. Кажется, что Путин хочет прямых переговоров… Я такие сигналы получал… Я предложил публичную форму, потому что Россия ведет с Украиной публичную войну», — объяснил Владимир Зеленский появление его “формулы мира”.

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Президент Украины считает, что таким образом доказал лидерам “Большой двадцатки”, что его страна не отказывается от переговоров и готова их вести на прозрачных условиях.

Ранее Телеграф сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложенный президентом Украины мирный план его страна не примет из-за, “агрессивности”, “нереалистичности” и “русобофии”. Также он пожаловался, что выступление Владимира Зеленского длилось 20 минут, было в записи, и поэтому его нельзя было перебить.

Лавров пожаловался, что ему не дали перебить выступление Зеленского