Путин объявил о размещении в Беларуси ядерного оружия

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Опубликовано: 25.03.2023 21:03 , Обновлено: 25.03.2023

Президент России Владимир Путин заявил 25 марта, что намерен разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие, но контроль над ним Минску не отдаст. Это следует из его слов в опубликованном российскими СМИ интервью.

По словам главы РФ, Александр Лукашенко давно “просит его разместить” такие вооружения. При этом контролироваться склад, по всей видимости, будет российскими военными, которые будут находиться на белорусской территории. Размещение ядерного оружия в Беларуси Россия планирует после 1 июля, когда закончит стоить “специальное хранилище”.

Владимир Путин утверждает, что по такой схеме то же самое делают США в Европе. “Мы договорились, что мы сделаем то же самое - не нарушая своих обязательств, подчеркну, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия, мы уже помогли нашим белорусским коллегам и оборудовать их самолеты, самолеты белорусских ВВС. 10 самолетов готовы для применения такого типа оружия”, - заявил президент РФ и напомнил, что Россия уже разместила в Беларуси комплекс “Искандер”, который может быть носителем ядерного оружия.

Он заявил, что обещание Британии передать Украине снаряды с наконечниками из обедненного урана стало поводом для переговоров с Лукашенко, о размещении на территории Беларуси ядерного оружия.

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Ранее министерство обороны Великобритании заявило, что бронебойные снаряды, обещанные Украине, на самом деле содержат обедненный уран, но пояснило, что это международный “стандарт” и используется десятилетиями. И к ядерному оружию никакого отношения не имеет. Тем временем в России заявили, что там придется “соответствующим образом отреагировать” на задействованный “ядерный компонент”.

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