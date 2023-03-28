В МИД впервые прокомментировали размещение в Беларуси российских "специфических боеприпасов"

Опубликовано: 28.03.2023 10:45 , Обновлено: 28.03.2023

В Министерстве иностранных дел Беларуси (МИД) 28 марта прокомментировали размещение в Беларуси российского тактического ядерного оружия, о чем тремя днями ранее заявил президент РФ Владимир Путин.

В дипломатическом ведомстве заявили, что Беларусь 2,5 года «подвергается беспрецедентному политическому, экономическому и информационному давлению» от США, Великобритании, их союзников НАТО и стран ЕС. Кроме того, по словам МИД, это «сопровождается наращиванием на территории соседних стран-членов НАТО военного потенциала в непосредственной близости у наших границ».

Поэтому, считают в министерстве, «Беларусь предпринимает вынужденные ответные действия по укреплению собственной безопасности и обороноспособности», а «военное сотрудничество Беларуси и России осуществляется в строгом соответствии с международным правом».

«Обучение белорусских пилотов, способных управлять самолетами со специфическими боеприпасами, модернизация таких самолетов, равно как и размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям, никоим образом не противоречат положениям статей I и II ДНЯО [Договорf о нераспространении ядерного оружия]», — продолжили в МИД, добавив, что это «не новшество в сфере военного сотрудничества неядерной и ядерной держав».

Путин объявил о размещении в Беларуси ядерного оружия

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин заявил 25 марта, что намерен разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие, но контроль над ним Минску не отдаст.

По словам главы РФ, Александр Лукашенко давно «просит его разместить» такие вооружения. При этом контролироваться склад, по всей видимости, будет российскими военными, которые будут находиться на белорусской территории. Размещение ядерного оружия в Беларуси Россия планирует после 1 июля, когда закончит стоить «специальное хранилище».

Путин объявил о размещении в Беларуси ядерного оружия

Что сказали страны НАТО?

В Пентагоне пообещали, что США пока не будут менять порядок работы стратегических ядерных сил, несмотря на обещания Владимира Путина разместить в Беларуси ядерное оружие.

А в МИД Германии сообщили, что считают обещание Путина разместить в Беларуси летом ядерное оружие — «ядерным шантажом».

В странах НАТО оценили обещание Путина разместить российское ядерное оружие в Беларуси

В свою очередь власти Польши и Литвы рассказали, как ответят на размещение ядерного оружия в Беларуси.

Власти Польши и Литвы рассказали, как ответят на размещение ядерного оружия в Беларуси