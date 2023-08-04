Стало известно, какие два КПП на границе с Беларусью пообещала закрыть Литва

Опубликовано: 04.08.2023 14:01 , Обновлено: 04.08.2023

4 августа стало известно, какие два пропускных пункта на границе с Беларусью хотят закрыть власти Литвы. Об этом сообщило местное издание LRT.

Как пишет LRT, литовские чиновники рассматривают вопрос о закрытии пунктов пропуска «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы»). По их словам, решение будет принято «в ближайшее время».

По мнению заместителя командующего Государственной пограничной службы (VСАТ) Саулюс Некрашявичюса, закрытие этих КПП «снизит риск столкновения с угрозами».

Он рассказал, что названные погранпереходы «отличаются ограниченной пропускной способностью транспорта и людей», что связано «с дорогами, инфраструктурой КПП».

«Через пограничный переход «Твярячюс» не проходят автомобили с грузом, через «Шумскас» проходят только автомобили до 3,5 тонны», — объяснил чиновник.

Ранее Телеграф писал, что председатель комитета Сейма Литвы по вопросам безопасности Лауринас Кащюнас заявил 4 августа, что закрытие КПП на границе с Беларусью — это вопрос времени.

Днем ранее президент Литвы Гитанас Науседа, посетивший Сувальский регион в Польше в четверг, заявил, что Вильнюс, Варшава и Рига должны быть готовы вместе закрыть границу с Беларусью, если ситуация ухудшится из-за ЧВК «Вагнер».

«Вопрос времени» — Власти Литвы пообещали закрыть два пропускных пункта на границе с Беларусью. Какие?