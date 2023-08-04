"Вопрос времени" - Власти Литвы пообещали закрыть два пропускных пункта на границе с Беларусью. Какие?

Опубликовано: 04.08.2023 12:13 , Обновлено: 04.08.2023

Председатель комитета Сейма Литвы по вопросам безопасности Лауринас Кащюнас заявил 4 августа, что закрытие КПП на границе с Беларусью - это вопрос времени. По его словам, его комитет рекомендовала это сделать ещё весной.

«Я всегда говорил, что это (закрытие границы с Беларусью - Ред.) может быть вариантом, который мы можем сделать. На самом деле, я хотел бы сказать, что NSGK сделал такую рекомендацию пару месяцев назад, чтобы подумать о закрытии определенных пунктов пересечения границы», - сказал депутат Сейма Литвы Кащюнас в эфире LRT RADIO в пятницу.

По его словам, пока не определены, какие именно КПП на границе могут быть закрыты. В то же время, литовский депутат уточнил, что перекрыта может быть вся граница в случае опасных инцидентов.

«Мы немного отличаемся от поляков. Поляки более публично демонстрируют силу у стены. Мы делаем это меньше на публике, но весь план, вся подготовка готовы. В какой-то момент наша армия присоединится », - сказал Лауринас Кащюнас.

Закроют два пункта?

В свою очередь, замминистра МВД Литвы заявил, что ближайшем будущем будет принято решение о закрытии двух пограничных контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью.

«Одной из мер, которая будет решением, принятым в ближайшем будущем (…) - закрытие двух пограничных инспекционных постов. Если сегодня в Польше есть практически один контрольно-пропускной пункт с Беларусью, у нас их шесть. Одним из таких превентивных шагов будет сокращение с шести пограничных контрольно-пропускных пунктов до четырех», - сказал Арнольд Абрамавичюс LRT RADIO в пятницу.

Однако какие пункты пересечения границы будут ограничены, заместитель министра также не раскрыл. «Назовем немного позже», - пообещал он.

По словам Абрамавичюса, при обсуждении вопроса о полном закрытии границы властям Литвы важно должным образом координировать свои действия с соседней Польшей и Латвией. По его словам, индивидуальные решения могут только ухудшить ситуацию в других странах.

Днём ранее президент Литвы Гитанас Науседа, посетивший Сувальский регион в Польше в четверг, заявил, что Вильнюс, Варшава и Рига должны быть готовы вместе закрыть границу с Беларусью, если ситуация ухудшится из-за ЧВК “Вагнер”.

Со своей стороны, польские чиновники намекнули на возможность закрытия границы с Беларусью вообще. Министерство внутренних дел Польши считает такие соображения реальными.

Ранее Телеграф сообщил, что Литва и Польша обсудили ситуацию на границе с Беларусью. Главными темами стали “вертолетный инцидент” и присутствие вагнеровцев на территории Беларуси. Президент Литвы Науседа заявил, что там ожидают появление новых тем для разговоров в ближайшем будущем.

Литва и Польша обсудили закрытие границы с Беларусью. О чем договорились?