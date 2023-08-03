Литва и Польша обсудили закрытие границы с Беларусью. О чем договорились?

Опубликовано: 03.08.2023 14:46 , Обновлено: 03.08.2023

Литва и Польша обсудили ситуацию на границе с Беларусью. Главными темами стали "вертолетный инцидент" и присутствие вагнеровцев на территории Беларуси. Президент Литвы Науседа заявил, что там ожидают появление новых тем для разговоров в ближайшем будущем.

Встреча премьер-министра Матеуша Моравецкого и президента Литвы Гитанаса Науседы началась в 10:00 в 14-м Сувальском противотанковом полку. Через несколько десятков минут оба политика появились на совместной пресс-конференции.

Гитанас Науседа заявил, что власти Литвы ждут новых инцидентов на границе с Беларусью и увеличения количества наемников ЧВК “Вагнер” в соседней стране.

“Нужно смотреть на ситуацию комплексно, потому что присутствие группы Вагнера — один из факторов эскалации. Мы видим, что Беларусь продолжает реализовывать очевидные планы по размещению ядерного оружия на своей территории, использует агрессивную риторику в отношении соседей, открыла второй блок АЭС и допускает присутствие российских сил на своей территории, - поделился своими опасениями президент Литвы. - Наши [польские и литовские - ред.] пограничные службы, разведывательные службы встретятся для обмена информацией”.

В свою очередь, премьер Польши Моравецкий заявил, что цель наемников Пригожина - дестабилизация восточного фланга НАТО. «Мы должны быть готовы к тому, что число провокаций будет расти», – сказал Моравецкий.

Границу закроют?

Тем временем, министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил 3 августа, что, касаемо закрытия сех пропускных пунктов на границе с Беларусью, “все варианты на столе, ни одно действие не исключено”. Он напомнил, что премьер Польши Моравецкий встретился с президентом Литвы Науседой для координации действий: “Такие встречи нужны для координации действий с нашими соседями”.

Вальдемар Буда не исключил, что в ближайшее время будет принято решение о закрытии всех погранпереходов с Беларусью. “Есть какая-то угроза. Передвижения вагнеровцев, сообщения о сосредоточении русских войск заставляют нас глубоко задуматься, - сказал он.

Что касается инцидента с вертолетами, то польский чиновник заявил, что польские службы с самого начала “знали о присутствии белорусских вертолетов над Польшей, но не сообщали об этом факте общественности, чтобы не вызывать ненужных опасений”. По его словам, “вертолеты не представляли угрозы”

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“Была информация и было понимание, что такая ситуация имела место, но и ожидать, что мы вдруг собьём эти вертолёты, тоже сложно. Они не представляли серьезной угрозы. Это был инцидент, но хорошо, что за ним следили и ничего страшного не произошло… Мы не можем начать войну из-за двух вертолетов”, - заявил министр.

В Беларуси отвергли обвинения

Напомним, что в Миноброны Беларуси отвергли обвинения и заявили, что белорусские вертолеты летали на расстоянии от польской границы.

Там утверждают, что подготовили и представили польской стороне “подробные данные объективного контроля полетов воздушных судов Республики Беларусь, а также Республики Польша 1 августа в приграничной территории”.

“Вертолеты Республики Беларусь выполняли полеты на высоте 150-200 метров, а траектория полетов не приближалась ближе 1900 метров к государственной границе. При этом, в тот же день польский вертолет Ми-2 выполнял полет в 200 метрах от нашей границы, что подтверждено данными контроля радиолокационных станций”, - заявили в Минобороны Беларуси.