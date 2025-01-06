"Нам не за что" - У Лукашенко отвергли сообщение об "извинениях" перед Зеленским

Опубликовано: 06.01.2025 16:42 , Обновлено: 06.01.2025

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт 6 января отвергла заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Александр Лукашенко извинялся перед ним. Она также рассказала, в чем, с ее слов, была суть того разговора между главами государств.

«Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил по той простой причине, что извиняться нам не за что. Прежде всего потому, что Украина, как мы помним, первой ввела санкции против Беларуси, побежав даже впереди Америки и всего Запада», - [link href=“https://www.rbc.ru/politics/06/01/2025/677bd0ab9a7947332fc7e93a?from=from_main_1” target=“_blank” rel=“noopener”] заявила [/link] Эйсмонт в комментарии российскому медиахолдингу РБК.

Пресс-секретарь белорусского президента утверждает, что разговор между Лукашенко и Зеленским тогда, в феврале 2022 года, “состоялся исключительно благодаря эмоциональной реакции” сына главы Беларуси Николая. В его телефоне, со слов Эйсмонт, был личный контакт президента Украины.

“В чем была суть того разговора: наш президент в первую очередь говорил о том, что конфликт разгорелся на территории Украины, на территории Зеленского, и именно ему по прошествии времени придется больше, чем кому-либо, отвечать за гибель людей! Именно поэтому наш президент призывал сесть за стол переговоров”, - пересказала свою версию разговора двух глав государств она.

Новость Телеграф

Пресс-секретарь Лукашенко утверждает, что он “и тогда, и сейчас уверен в том, что данный конфликт во многом случился из-за проводимой политики Зеленского”. “Если бы он поменьше слушал своих западных кураторов и руководствовался интересами своего народа, то этой войны можно было избежать”, — считает Эйсмонт.

Что говорят в Украине?

Ранее Telegraf.news писал, что президент Украины дал трехчасовое интервью американскому ученому и подкастеру Лексу Фридману, в котором и заявил об “извинениях” от Лукашенко.

Зеленский утверждал, что в разговоре с президентом Беларуси услышал, что тот «пытался отговорить Путина от нападения». «И он извинялся. И он говорил, что это не он. «С моей территории пускали ракеты, и пускал Владимир Путин». Это его слова. У меня есть свидетели», — поделился своей версией разговора он.

«У меня есть свидетели» — Зеленский заявил, что Лукашенко «извинился» перед ним. Что говорят в Минске?