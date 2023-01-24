Украина предложила Беларуси подписать Пакт о ненападении - Лукашенко

Опубликовано: 24.01.2023 12:11 , Обновлено: 04.07.2024

Украинские власти предлагали властям Беларуси подписать международное соглашение в виде Пакта о ненападении. Об этом 24 января сообщил Александр Лукашенко. Когда поступало такое предложение он не уточнил, так же как и ответ Минска на него.

По его словам, при этом украинцы продолжают вооружаться и усиливать армию и подразделения добровольцев. “Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их”, - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, активно помогают Украине и поэтому “вообще очумели” Польша и Литва. В связи с этим Александр Лукашенко приказал бороться с внутренними врагами. “Поэтому реакция на вот эту внутреннюю не оппозицию, а экстремистов - вылезли из-под плинтуса, не вылезли - будет жесткая. И пусть не обижаются: мы предупреждали”, - пообещал Лукашенко.

Украинские власти пока не комментировали заявление, что предлагала Беларуси подписать Пакт о ненападении. Однако ранее в командовании ВСУ заявили, что не видят на данный момент угрозы со стороны белорусских войск, хотя и осуждают поддержку властями Беларуси вторжения России в Украину.