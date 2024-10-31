"Чтобы как-то сдаться в плен" - Лукашенко заявил, что ему звонили "украинские генералы" в 2022 году

Опубликовано: 31.10.2024 17:12 , Обновлено: 31.10.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности 31 октября заявил, что в 2022 году после начала войны ему звонили "украинские генералы", чтобы "сдаться в плен".

“На окраине Киева были [российские] войска. Никто их не сдержал. Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен”, - сказал Лукашенко, видеофрагмент с этими словами опубликовало российское агентство ТАСС.

После этого, как утверждает глава государства, “все подключились, начали давить на Путина” (кто именно, не уточняется).

Фото: president.gov.by

“Отвели войска от Киева. И что потом? В Киеве войска были. Захват столицы - это крест. Что, это военные не понимали в России? Понимали. Еще раз поверили. И какой результат? Вот мы видим”, - добавил Лукашенко, также не уточнив, кому, с его слов, поверили российские военные.

Ранее Telegraf.news сообщал, что на этой же конференции президент Беларуси вступился за генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, который подвергся нападкам за участие в саммите БРИКС в российской Казани. Также Лукашенко в очередной раз упрекнул Евросоюз в “незаконных санкциях”, которыми, по его словам, “обложено полмира”.

Лукашенко вступился за генсека ООН и упрекнул ЕС в незаконных санкциях