«Трудно ожидать, что будет лучше» - В Литве назвали три причины увеличения очередей на границе с Беларусью

Опубликовано: 23.04.2024 10:39 , Обновлено: 23.04.2024

В Литве объяснили, почему на границе с Беларусью сохраняются большие очереди автомобилей, особенно, большегрузов. Представители Службы охраны государственной границы Литвы и Национальной ассоциации автоперевозчиков Linava назвали три основные причины увеличения очередей в апреле 2024 года.

Основными факторами, влияющими на увеличение очередей на литовско-белорусской границе, по их словам, в апреле были следующие:

двукратное сокращение количества пограничных пунктов,

ужесточение таможенного контроля для товаров, ввозимых на территорию России и Беларуси,

приближение православной Пасхи.

Так, представитель Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис в интервью BNS, отрывки из которого привёл портал lrt.lt, обратил внимание на то, что литовские таможенники начали более тщательно проверять и сканировать все грузовики. По его словам, такая проверка проводится “довольно долго”.

“Пограничники проверяют эти документы за пару минут, у таможенников процедуры, конечно, дольше”, - заявил Мишутис, пояснив, что ужесточение контроля обусловлено новыми международными санкциями, введёнными против России и Беларуси.

Кроме того, по его словам, в данный момент наблюдается “сезонное” увеличение очередей, связанное, в частности, с приближающейся Пасхой (в этом году православные отмечают её 5 мая).

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В свою очередь генеральный секретарь Национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Витаутас Миленас заявил, что очереди большегрузов на границе Литвы и Беларуси в ближайшее время могут ещё возрасти.

“Трудно ожидать, что будет лучше, если осталось всего два пограничных пункта, пропускающих автомобили”, - отметил он.

Миленас подчеркнул, что на ситуации могут негативно сказаться проблемы в соседней в Латвии и Польше, где на данный момент открытыми остались и во все лишь по одному КПП на границе с Беларусью.

Тем временем Юлия Самороковская, представитель полиции Вильнюсского уезда , рассказала об увеличении числа вызовов полиции на приграничные пункты пропуска. По её словам, с 1 марта на КПП “Шальчининкай”(с белорусской стороны — “Бенякони”) полицию вызывали как минимум 90 раз, на КПП “Мядининкай” (“Каменный Лог”) - 53 раза. Причём порядка трети вызовов, по словам представительницы правоохранительных органов, были связаны с конфликтами водителей, которые пытались проехать границу быстрее, в объезд очереди и с нарушением правил дорожного движения.

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Озвучивая статистику очередей, представитель литовской погранслужбы Мишутис заявил, что по состоянию на утро 22 апреля в “Мядининкае” въезда в Беларусь ожидало порядка 930 фур и 260 легковых автомобилей, в “Шальчининкае” - 780 фур и 150 легковых авто.

С белорусской стороны, по даннымГоспогранкомитета на 10:00 23 апреля, очереди и грузовиков, и легковушек сохранялись перед всеми европейскими погранпереходами. В общей сложности въезда в страны ЕС ожидали более 2,8 тыс. авто. На границе с Литвой белорусские пограничники насчитали 1230 фур и 110 легковушек.

При этом в ГПК пожаловались на то, что их литовские коллеги оформляют грузовики недостаточно быстро, а “самым загруженным маршрутом” для грузовиков назвали КПП “Мядининкай ”(“Каменный Лог”). Ссылаясь на некие собственные “нормы пропуска”, белорусские пограничники заявили, что контрольные службы Литвы за сутки “приняли только 70 фур из 500 возможных”, то есть скорость пропуска фур в этот день составляла 3 авто в час, тогда как “нормой” в ГПК Беларуси считают 20 авто в час. Приняты ли аналогичные “нормы пропуска” в соседнем государстве и обязаны ли их соблюдать литовские пограничники, в ГПК не уточнили.

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Напомним, после того, как по решению правительства Литва закрыла с 1 марта ещё два пограничных пункта пропуска на границе с Беларусью, пересечь границу с Литвой можно только через два КПП — «Каменный Лог» («Мядининкай») и «Бенякони» («Шальчининкай»).

Ранее Telegraf.news сообщил, что российские бизнесмены, занимающиеся международными грузовыми перевозками, пожаловались на многоступенчатые проверки и, как следствие, большие очереди на погранпереходах на границе ЕС и ЕАЭС и предрекли дальнейшее ухудшение ситуации. В частности, директор по международным транспортным операциям FM Logistic в России Ярослав Белоусов заявил о риске закрытия ещё одного КПП на границе Беларуси с Литвой.

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