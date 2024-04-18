Литва экстренно закрыла пункт пропуска «Мядининкай». Что случилось?

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Опубликовано: 18.04.2024 09:20 , Обновлено: 18.04.2024

Литовские таможенники экстренно закрыли пункт пропуска "Мядиненкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог"). По данным на утро 18 апреля, движение легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов на этом пункте полностью остановлено в обоих направлениях - как с литовской, так и с белорусской стороны и когда его восстановят, пока неизвестно.

Причиной остановки движения “Мядиненкае” стал серьёзный пожар, который вспыхнул в ночь на 18 апреля.

По данным литовского портала 15min.lt, пожар вспыхнул около трёх часов ночи на пограничном переходе Мядининкай. По данным издания, во время проверки автомобиля Porsche Cayenne в ангаре, где сотрудники таможни проводили осмотр, он внезапно загорелся, а потушить его оперативно не удалось. В результате пожар практически уничтожил здание таможни.

Фото загоревшегося авто: 15min.lt

Портал lrt.lt сообщил, что пожар удалось потушить к 6:49 и, несмотря на значительный, по словам представителей Департамента пожарной охраны, ущерб, пострадавших среди людей удалось избежать. По данным издания, полностью сгорел автомобиль, выгорел досмотровый ангар и часть административного здания.

Сгоревший ангар: lrt.lt

По данным транспортно-логистического порталп Infotrans Media Belarus, предварительно восстановить работу КПП “Мядиненкай” обещают к вечеру 18 апреля. Таким образом, в настоящее время единственным открытым пунктом пропуска на белорусско-литовской границе остаётся КПП “Бенякони—Шальчининкай”.

В Госпогранкомитете Беларуси информации о приостановке работы КПП подтвердили и рекомендовали водителям “учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения”.

Напомним, на днях появилась информация о том, что литовские власти планируют закрыть литовско-белорусскую границу для тех, кто занимается перегоном автомобилей из Европы в Беларусь и Россию. Такую информацию 14 апреля озвучил транспортно-логистический портал Infotrans Media Belarus, впрочем, без указания точных сроков.

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В свою очередь российские бизнесмены, занимающиеся международными грузовыми перевозками, пожаловались на многоступенчатые проверки и, как следствие, большие очереди на погранпереходах на границе ЕС и ЕАЭС и предрекли дальнейшее ухудшение ситуации. В частности, директор по международным транспортным операциям FM Logistic в России Ярослав Белоусов заявил о риске закрытия ещё одного КПП на границе Беларуси с Литвой.

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