Белоруска-героиня видео бунта у КПП рассказала, как на самом деле устроена очередь на литовской границе

🎥 Видео

Опубликовано: 09.11.2023 18:19 , Обновлено: 09.11.2023

Белоруска, ставшая невольной героиней видео потасовки на подъезде к литовскому пункту пропуска "Шальчининкай" на границе с Беларусью в ночь с 31 октября на 1 ноября, рассказала свою версию произошедшего и пояснила, как на самом деле устроена очередь на литовской границе.

Что произошло у литовского погранперехода?

Напомним, литовское издание 15min.lt сообщило о настоящем бунте, который ночью 31 октября белорусские водители устроили на литовско-белорусской границе. Издание сослалось на очевидца, который рассказал редакции о волнениях на литовском КПП. По словам мужчины, на подъезде к литовскому пограничному переходу белорусы попытались заставить литовских водителей ждать в общей очереди, вели себя агрессивно и даже ложились под колеса, не давая им проехать.

Белорусы устроили бунт и беспорядки у литовского погранперехода — 15min

Белорусский портал “АвтоГродно” позднее опубликовал видео от одного из очевидцев событий, который утверждал, что причиной конфликта стали “особо хитрые” водители, которые попытались проехать через границу вне очереди, несмотря на то, что на данном КПП, по словам мужчины “нет приоритета для граждан ЕС”.

На видео, которой поделился очевидец, видно, как автомобиль с литовскими номерами заезжает на территорию пункта пропуска, а одна из присутствовавших женщин подходит к литовскому авто и говорит на русском: “Едь, едь, ничего страшного”. При этом, по словам автора видео, к тому моменту очередь из машин на литовских номерах на КПП в сторону так называемого “европаса” (отдельного канала для оформления лиц с паспортами стран ЕС) фактически блокировала проезд белорусским машинам из общей очереди, что и вызвало негодование других водителей.

[Telegram_widget url=“https://t.me/autogrodnoby/21949”]

“Порядки на границе основаны на международных правилах”

Однако, у Виктории - той самой женщины на видео - своя версия событий, а автор видео, по её словам, “заблуждается”.

“Просыпаюсь сегодня, а я уже звезда Youtube. Но меня возмутила несправедливость, как очевидец все преподнес”, - заявила женщина, обратившись в редакцию “АвтоГродно”, и рассказала, какие “порядки, основанные на международных правилах”, действуют на литовско-белорусской границе.

Как оказалось, сама женщина белоруска, но замужем за литовцем и имеет литовский вид на жительство. На этом основании, по её словам, она с мужем имеет право пересекать границу через те самые “европасы, не дожидаясь при этом в общей очереди. При этом сама женщина признала, что “официальных норм о том, как должна формироваться очередь до пункта пропуска” не существует.

“Но ведь логично, что если в пункте пропуска есть “европасы”, то и очередь к ним должны быть отдельная даже за пределами пункта пропуска. Как у автобусов и грузовиков, у которых в пункте пропуска тоже свои коридоры. На белорусской стороне разделений на автомобили РБ и автомобили ЕС нет, поэтому на белорусской стороне стоим все вместе. Это ведь логично”, – отметила Виктория.

Именно этой логикой она с мужем и руководствовалась в тот вечер, когда решила проехать к КПП, минуя общую очередь, что в результате вызвало “негодование со стороны некоторых белорусских водителей”, которые, по её словам, требовали, чтобы они вернулись в конец очереди. Вместо этого женщина говорит прошлась по длинной очереди перед КПП, пообщалась с другими водителями в авто на литовских номерах и провела с ними своеобразную разъяснительную работу.

“Многие литовцы, стоявшие в длинной очереди, даже не знали, что могут ехать параллельно, сразу в пункт пропуска на “европас”. Мы с ними обсудили ситуацию и решили вместе ехать на “европасы”. Тем временем в начале очереди два белоруса активно мешали проезду”, - рассказала Виктория.

Она подтвердила, что мужчины ложились на дорогу, а один из них уселся на крышку капота, что и было запечатлено на видео. По её словам, разрешить конфликт удалось лишь после вмешательства пограничника, который всем “объяснил правила”. Женщина также отметила, что на “европасах” работают отдельные сотрудники, поэтому проезд литовских авто вне общей очереди, по её словам “не отвлекает персонал КПП на себя”, но “вместо того, чтобы всем ехать”, “все снаружи стояли и ругались”.

“Нас не пускали белорусы только потому, что мы едем, а они стоят”, - добавила она, отметив при этом, что ожидание по “10-20 часов в очереди - это очень много”.

Как ранее сообщал Телеграф, Таможенный департамент Министерства финансов Литвы 31 октября объявил, что с ноября могут увеличиться сроки таможенного оформления экспортных процедур (а следовательно – и вырасти очереди на границе). Это связано с усилением контроля за ввозом в Беларусь и соседнюю Россию санкционных товаров.

Литовские таможенники предупредили, что в ноябре очереди на границе с Беларусью станут двигаться медленнее. Почему?